W SIECI ZAWRZAŁO

Kuriozalna oferta wynajmu mieszkania. „To pokój fana Harrego Pottera”. Za coś takiego trzeba zapłacić grube pieniądze

Jak zauważają internauci, największym plusem tej oferty jest lokalizacja mieszkania. Lokal znajduje się tuż obok Parku Szczęśliwickiego, w pobliżu którego jest kilka przystanków autobusowych i tramwajowych. I to by było na tyle... Klitka jest do wynajęcia za grube pieniądze! − To pokój fana Harrego Pottera, on też w komórce dostał list do Hogwartu − komentują inni.