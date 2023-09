Mieszkanie na wynajem w Warszawie kosztuje już nawet 5 tys. złotych. Kogo na to stać?!

Tak miało wyglądać metro w Warszawie. Przepych jak w Petersburgu. Dotarliśmy do archiwalnych projektów

Drogi wynajem mieszkań w Polsce

Raport serwisu nieruchomości otodom.pl nie pozostawia złudzeń. Mieszkania na wynajem w Polsce stają się coraz droższe. Na koniec sierpnia dostępnych mieszkań na wynajem było o blisko 80 proc. więcej niż przed rokiem, z czego, za co czwarte trzeba było zapłacić od 3 do 5 tys. zł. Rok wcześniej za taką cenę można było wynająć co piątek mieszkanie.

Najsilniejszy wzrost cen w stosunku miesiąc do miesiąca odnotowano w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie.

Horrendalne ceny wynajmu mieszkań w Warszawie

Nie jest zaskoczeniem, że najdroższe mieszkania na wynajem mieszczą się w Warszawie. Według raportu otodom.pl średnia cena najmu w stolicy wynosi 5,1 tys. złotych!

"W Warszawie 90% oferty stanowią lokale o czynszu powyżej 2,5 tys. zł z dominującym udziałem (30%) tych w cenach 3-4 tys. zł" - podaje otodom.pl. Ze świecą więc szukać w stolicy mieszkań, w których za wynajem płaci się poniżej 2,5 tys. złotych.

Najtaniej zaś mieszkanie można wynająć w Kielcach (średnio 1,9 tys. złotych).

Jakich mieszkań na wynajem szukają Polacy?

Jak czytamy w komentarzu eksperta do przeprowadzonej analizy, w sierpniu 2023 r. wśród najczęściej wybieranych parametrów wyszukiwania mieszkań na wynajem znalazły się:

mieszkania w nowym budownictwie, wybudowane po 2010 roku (prawie 70% wyszukiwań z parametrem rok budowy)

mieszkania na parterze (13% udziału wyszukiwań)

mieszkania na pierwszym albo drugim piętrze (po 10% wyszukiwań)

mieszkania z balkonem (+50% w ujęciu rocznym)

mieszkania z garażem (+30% r/r)

mieszkania z ogrodem (+42% r/r)

mieszkania wyposażone w klimatyzację (+52% r/r)