Miłosne uniesienia na Zanzibarze. Tak Maria Sadowska dba o małżeństwo. Gorące zdjęcia z raju

"Kocham cię bardziej niż wczoraj. Kocham cię mniej niż jutro" - śpiewa Maria Sadowska (48 l.) w swoim hicie, który zadedykowała mężowi. A my mamy dowody, że śpiewa w nim prawdę. Artystka i jej luby, Adrian Łabanowski (39 l.), wyjechali na Zanzibar tylko we dwoje. Po to by pielęgnować swoją miłość i się całować! Zobaczcie nasze zdjęcia.