Odchudzona Maria Sadowska wije się na basenie w kusym bikini! Boskie kształty!

Maria Sadowska to prawdziwa kobieta instytucja. Od lat prężnie działa w świecie muzyki i filmu. Ponadto, mogliśmy ją oglądać w programie "The Voice of Poland", gdzie była w roli trenerki. Teraz piosenkarka wyleciała na wakacje do Egiptu. Swój pobyt bardzo dokładnie relacjonuje w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio rozgrzała Internet do czerwoności, wrzucając zdjęcia nad basenem. Artystka pochwaliła się tym samym nową sylwetką! Schudła w cztery miesiące aż sześć kilogramów!

Maria Sadowska z nową sylwetką! Na widok tych zdjęć opadnie Wam szczęka!

Maria Sadowska zdecydowała się uciec z zimnej i pochmurnej Polski. Wybrała słoneczny i ciepły Egipt. Patrząc po jej dokumentacji na Instagramie piosenkarka bardzo dobrze się tam bawi. Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć ją w bikini nad basenem. Figura byłej jurorki "The Voice of Poland" robi oszałamiające wrażenie! Jak sama wyznała, nie obyło się bez wyrzeczeń.

- No i opłacało się! Cztery miesiące wyrzeczeń, ćwiczeń i nareszcie sześć kilogramów mniej. Do ideału jeszcze daleko, ale jest już coś. Bez wyrzutów sumienia zamieszczam więc zdjęcie w kostiumie. Dziś sobie poleżę, słuchając nowego numeru mojego ukochanego Adiego co i wam serdecznie polecam - pisała Maria Sadowska na Instagramie.