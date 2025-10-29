Roxie Węgiel rok po ślubie. Przekonuje, że w jej związku nie ma żadnego kryzysu!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej są razem od kilku lat i od początku budzą emocje. Kiedy piosenkarka poznała producenta muzycznego, była bardzo młoda. Jej wybranek był starszy o 8 lat, doświadczony - miał na koncie poważne relacje i był ojcem małego Williama. To ostatnie sprawiło, że nie wszyscy traktowali związek Roksany i Kevina poważnie. Mało kto widział bowiem nastolatkę, jaką wtedy była gwiazda, w roli macochy. A jednak!

Zobacz także: Roxie Węgiel buduje dom pod Warszawą. Zdradziła, na jakim jest etapie i co z jej małżeństwem. "Przetrwamy tę budowę"

Zakochani na całego

W maju 2023 roku Roxie pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym, a w październiku zdradziła, że ślub odbędzie się w 2024 roku. Kevin okazał się dla młodej gwiazdy nie tylko narzeczonym, ale i najlepszym przyjacielem. Połączyły ich miłość, pasja do muzyki i wyznawane wartości. Obojgu zależało na wzięciu ślubu - również kościelnego i życiu zgodnie z religią katolicką.

W sierpniu 2024 Roxie i Kevin powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w uroczym kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Uroczystość odbyła się w rodzinnych stronach piosenkarki. Było przepięknie i we włoskim stylu.

Na pewno ślub nam dał więcej takiego spokoju w kontekście tej całej nagonki, która była na nasz związek od samego początku. Wiesz, co się działo w mediach? Wielu osobom się ten związek nie podobał. Dużo osób miało w swojej głowie takie prawo do komentowania mojego życia, bo tak jak mówiłam, zaczynałam młodo, więc wydaje mi się, że to jest naturalne, że ludzie sobie przypisują. Wszyscy czują się znajomymi, opiekunami, nie wiem, jak to nazwać, ale faktycznie to wzbudziło wiele kontrowersji. A my byliśmy szczęśliwi i od początku wiedzieliśmy, że ta relacja prowadzi do czegoś więcej, że to nie jest tylko taki związek na chwilę. Zresztą Kevin mi powiedział chyba na trzeciej naszej rozmowie na FaceTime powiedział, że będę jego żoną, a ja mówię: puknij się w łeb. I co? No i jestem. (...) Ja się czuję taka zjednoczona ze swoim mężem. Ale tak jak ci mówię, to zależy od wartości. Dla niektórych osób ślub nie jest tak ważny. Dla mnie był ważny bardzo - opowiadała Roxie w rozmowie z radiem ESKA.

Zobacz także: Roksana Węgiel wygina się w za małej sukience. Biust prawie wyskoczył jej z dekoltu!

A jak jest teraz? Nie ma kryzysu

Od momentu, gdy Roksana straciła głowę dla Kevina, minęło kilka lat, ale gwiazda wciąż jest w wieku, kiedy zazwyczaj ślubu się nie bierze. Często nawet nie ma się stałego partnera. Tymczasem 20-letnia Roxie ma męża, pasierba i buduje dom. To ostatnie może wpłynąć na jej relację z ukochanym, bo budowa jest niezwykle stresującym doświadczeniem, jednak póki co o kryzysie nie ma mowy.

(...) wszystko jest u nas dobrze, jeśli chodzi o związek, ale wydaje mi się, że zaobserwowałam wiele takich przypadków, wiele takich sytuacji, gdzie w dzisiejszych czasach właśnie to w tym pokoleniu Z, ale nie tylko, ciężko jest o taką prawdziwą miłość, że te związki są bardzo powierzchowne, że niby jesteście razem, ale każdy ma gdzieś tam na boku jakieś swoje drugie życie. I dla mnie to jest bardzo takie, bardzo mną to wstrząsa. Za każdym razem jak słyszę po prostu jakieś historie od koleżanek, przyjaciółek, że niby jest wszystko dobrze, nagle się okazuje, że zupełnie nie jest. I naprawdę widzę, jak ciężko ludziom jest znaleźć partnera, partnerkę, ale nie tylko, bo w przyjaźni jest to samo - wyznała Roxie.

Zobacz także: Roksana Węgiel w śnieżnobiałej sukni niczym panna młoda. "Wy jeszcze nie wiecie..."

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel znów jak diablica. Wyjątkowo kusa sukienka spłatała jej figla

Wywiad z Roxie Węgiel | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.