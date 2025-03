"Ty jesteś takim bawołem". Chylińska zauroczona uczestnikiem "Mam Talent". Aż wstyd, jakim epitetem obdarowała Wieniawę

Steven Seagal był ikoną w latach 90. Teraz jest na dnie, a ludzie go nienawidzą. Wystarczyło, że zrobił TO

Carlitos MAC na scenie to jak połączenie gorącej meksykańskiej salsy z... niewiarygodnym poziomem testosteronu. Ze skrzypcami w ręku i sercem pełnym latynoskiego temperamentu, rozbujał całe studio. Już po pierwszych dźwiękach jury było w transie, a po zakończeniu utworu zapadła cisza… aż do momentu, kiedy Agnieszka Chylińska wybuchła:

Ty jesteś bardzo męski. Ja tęsknię za takimi wokalistami, że ten testosteron bucha: „Buch buch!”

– rozpływała się jurorka, nie szczędząc słów uwielbienia.

W dobie tych piszczących wokalistów, ty jesteś takim bawołem. Wyobrażam sobie, że idę leśną krainą, a ty nagle z tymi rogami, tym wszystkim tak, po mnie!

– dodała, wywołując salwy śmiechu.

Julia Wieniawa też nie mogła się powstrzymać, choć nieco w bardziej romantycznym stylu. Gdy słuchała mężczyzny, z jej twarzy można było wyczytać błogość, ale i tajemnicę.

Wieniawa oczarowana, Chylińska wściekła?

Julia Wieniawa nie potrafiła ukryć swojej fascynacji.

Kto by się spodziewał, że taki mięśniak ma takie wrażliwe serce. Jestem oczarowana

– wyznała, wyglądając, jakby z każdym słowem leciała na Księżyc.

Ale Agnieszka Chylińska nie zamierzała tak łatwo odpuścić i odpowiedziała w swoim stylu.

Nie zabieraj mi go, gówniaro!

– rzuciła ze śmiechem, ale z nutką rywalizacji, która wzbierała w jej głosie.

Sytuacja była tak zabawna, że nawet Carlitos MAC nie mógł powstrzymać śmiechu. Kto by pomyślał, że w „Mam Talent” będzie aż tak gorąco… i to nie tylko z powodu talentu uczestnika! Wszystko wskazuje na to, że Carlitos MAC to prawdziwa perełka tego sezonu. Ma talent, charyzmę, no i ten głos, który zapamiętacie na długo. Po jego wykonaniu „Besame Mucho” fani już w internecie wróżą mu finał.

A co z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą? Jest sztama!

