Małgorzata Rozenek w parku wodnym. Jeden szczegół nie umknął nikomu

Małgorzata Rozenek-Majdan jest kobietą zapracowaną, ale, gdy tylko może, stara się spędzać czas z dziećmi. Razem z Radosławem Majdanem wychowują 4-letniego syna Henryka i dwóch nastolatków z poprzedniego związku Małgorzaty z Jackiem Rozenkiem. Ostatnio ta urocza rodzina postanowiła wybrać się na wycieczkę do parku wodnego.

Popularny obiekt od kilku lat w okresie wakacyjnym przyjmuje tłumy turystów. Miejsce robi wrażenie prawie jak zagraniczne tropiki, ale mieści się w Polsce - nic więc dziwnego, że spragnieni ciepła i wody wakacjowicze z chęcią tam jeżdżą. Rozenek też się skusiła.

Rozenek z rodziną szalała w parku wodnym. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół

Popularność ośrodka budzi też problem - chodzi o kolejki do atrakcji i wszechobecnych ludzi, co niektórych zniechęca do odwiedzin. Jednak Rozenek ten kłopot nie dotyczył, co szybko zauważyli internauci. Okazuje się, że gwiazda telewizji miała obiekt tylko dla siebie. Celebrytka i jej rodzina przez jakiś czas mogli bawić się i szaleć, nie spotykając przy tym żywej duszy.

Rozenek w parku wodnym. Mieli ośrodek tylko dla siebie

Rozenek nie ukrywała tego, że park wodny otwarto dla niej wcześniej. "Pojechaliśmy na wycieczkę i wzięliśmy Henia w teczkę. (...) Wspaniały czas, wspaniałe miejsce, mnóstwo atrakcji i jak widać, każdy bawił się znakomicie, bez względu na wiek" - napisała Rozenek na swoim instagramowym profilu.

"Ze względu na nagranie specjalnie przyjechaliśmy przed otwarciem, żeby nie przeszkadzać innym, ale też żeby nie upubliczniać wizerunku innych osób. Na stronie parku możecie natomiast sprawdzić aktualne obłożenie, co bardzo ułatwia zaplanowanie wyjazdu, oraz kupić bilety online, wtedy możecie zaoszczędzić (...)" - dodała gwiazda telewizji.

Rozenek miała ośrodek dla siebie. Posypały się komentarze

Niektórzy internauci nie doczytali opisu Rozenek i komentowali: "Jakim cudem tak pusto?", "Tak pusto nawet nie jest w Wigilię", "To miejsce, gdzie godzinę czekasz w kolejce do zjeżdżalni", "Ale jak to się stało, że nie ma nikogo oprócz was? Jak byłam, wszędzie tłum ludzi".

