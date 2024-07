Małgorzata Rozenek kupiła kolejny apartament. Który to już?

Na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek pojawił się pełen emocji wpis. "Co za dzień. Kolejny cel z listy marzeń zrealizowany. Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament? Kołobrzeg - nasza historia właśnie się zaczęła" - napisała gwiazda telewizji.

Załączyła kilka zdjęć, do których pozowała ubrana w szykowne garniturowe wdzianko w różowe kwiaty. Ale tym razem to nie stylizacja była najważniejsza, a to, co Rozenek trzymała w dłoni. Małgorzata szeroko uśmiechała się do zdjęć, tuląc do siebie akt notarialny.

Rozenek jest właścicielką kilku nieruchomości. Co teraz kupiła?

Małgorzata zdradziła, że stała się posiadaczką własnego apartamentu w Kołobrzegu. Wygląda na to, że Rozenek ciągnie nad morze. Czy gwiazda tam się wyprowadzi? To raczej mało prawdopodobne, bo życie jej, Radka Majdana i dzieci toczy się w Warszawie. Tam chłopcy chodzą do szkoły, a Rozenek zawodowo ma okazję działać na wielu frontach. Jednak mieszkanie w stolicy nie przeszkadza Rozenek kupować nieruchomości mieszczące się w zupełnie innych rejonach Polski.

Rozenek zadbała o synów. Już mają swoje mieszkania

Rozenek jest już właścicielką kilku nieruchomości. Mówi o tym całkiem otwarcie. Kilka lat temu postanowiła zabezpieczyć swoje dzieci i wydała zaoszczędzoną gotówkę właśnie na apartamenty dla nich.

- To były takie nasze pierwsze wydatki. Ja - wbrew pozorom - nie jestem typem wydającym na torebki i buty. Oczywiście kocham podróżować, konsumować pieniądze, ale my jesteśmy z Radosławem bardzo odpowiedzialną rodziną - mówiła Rozenek. - Nieruchomości to jest wartość, na której się nigdy nie traci - zdradziła w rozmowie z Pudelkiem. I dodała: - Mieszkania to jest pierwszy problem, drugim są studia. Szkoła chłopców nie należy do najtańszych, szczególnie jeśli masz ich trzech. Ale to jest tylko rozgrzewka przed studiami. Właśnie zaczynamy ze Staśkiem tę przygodę.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła czy poprawiała urodę. Mówi o dogadzaniu Radosławowi