Dorota Wellman o swoim pogrzebie i stypie

Dorota Wellman pochwaliła się swoim testamentem podczas piątkowej emisji odcinki „Dzień Dobry TVN”. Temat pojawił się w tzw. kąciku show-biznesowym, gdzie poruszano temat rodziny Elvisa Presleya. Przy okazji tego tematu Marcin Prokop postanowił zapytać Doroty Wellman o to, czy spisała testament. Jak się okazało, zamiast stypy, chciałaby mieć szaloną imprezę. Dorota Wellman na też specjalne oczekiwania co do muzyki na pogrzebie. Marzy się jej światowy artysta soulowy, ale nie pogardzi też Krzysztofem Zalewskim.

Dorota Wellman do wieloletnia prezenterka programu "Dzień Dobry TVN". Wraz z Marcinem Prokopem są jednymi z najbardziej popularnych medialnych duetów. Od lat zachwycają nie tylko swoją inteligencją, ale też i poczuciem humoru. Wielokrotnie Dorota Wellman potrafiła komuś odpyskować. "Forbes" uznał ją za jedną najcenniejszych osób z polskich gwiazd. Na swoim koncie zarówno jako duet, jak i indywidualnie mają liczne nagrody nie tylko dziennikarskie, ale też za inną działalność.

