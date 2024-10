Ewa Minge usłyszała wyrok śmierci. Mogła zrobić tylko jedno. Wciąż jest pod opieką psychiatry

Ewa Minge przez długi czas ukrywała to, że przed laty mocno zachorowała. Wreszcie zdecydowała się mówić o tym trudnym dla siebie czasie bardzo otwarcie. Zdradziła, że pomogła jej pomoc doświadczonego psychiatry. Kilkanaście lat temu projektantka usłyszała diagnozę - białaczka limfatyczna. Natychmiast wdrożono wobec niej leczenie onkologiczne, ale było ciężko. Objawy były koszmarne.

Ale to nie wszystko. Okazało się, że gwiazda cierpi także na niedorozwój wątroby. Chorowała od dziecka, od dziecka miała niepokojące objawy, ale nie wiedziała o schorzeniu. Przez nie Minge nie je słodyczy, nie może pić alkoholu, a wzięcie jakichkolwiek leków okazuje się problematyczne.

Nic dziwnego, że wymęczona chorobami projektantka potrzebowała wsparcia - nie tylko dotyczącego jej fizyczności.

Ostatnio Minge rozmawiała z Plotkiem na temat zdrowia psychicznego:

Minge wyznała, że zna temat z własnego doświadczenia.

I dodała:

Minge otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych, choć kiedyś miała problem z tym, by być tak szczerą. Dla wielu osób to wciąż jest kłopot. Chorób, szczególnie psychicznych, po prostu się wstydzą, a to nie poprawia ich stanu zdrowia.

Myślę, że dbanie o zdrowie psychiczne - musimy sobie to uzmysłowić - to nie zawsze jest tylko to, że robimy pewne rzeczy, np. suplementujemy się. Jeżeli chorujemy na poważną chorobę - a choroby psychiczne taka jak m.in. depresja, stany lękowe, nerwice to są poważne historie - to trzeba brać tabletki. Trzeba pójść do dobrego lekarza, który dobierze odpowiednie leki. Ludzie mówią: "mnie nie są potrzebne leki dla wariatów", ale to nie są leki dla wariatów. Jeśli mamy np. problemy z żołądkiem czy z głową, to bierzemy na to lekarstwo. Jeśli więc mamy problemy z naszą psychiką, to też powinniśmy sięgnąć po lekarstwo - podkreśliła Minge.