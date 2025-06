58-letnia Ewa Minge hasała po ulicy w samym bikini. Odsłoniła oszałamiającą sylwetkę. Przyznała, że jednego ma już dość!

Ewa Minge zawsze miała doskonałą figurę, nawet krótko po urodzeniu dzieci. Wszystko dlatego, że dużo ćwiczy, zdrowo żyje, na co dzień jest bardzo aktywna fizycznie - dba o swoją sylwetkę jak mało kto. Niestety niektórzy uważają, że jest smukła, bo ma pieniądze, więc stać ja na to, aby więcej uwagi i funduszy poświęcić własnemu ciału. Inni efektów upatrują w operacjach czy zabiegach medycyny estetycznej.

Ostatnio Minge stwierdziła, że ma dość takiego podejścia do jej cielesności. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała długi wpis, a zilustrowała go nagraniem, od którego nie da się oderwać oczu!

Minge zaprezentowała swoim fanom wideo, na którym widać, jak paraduje w samym bikini po ulicy. Wdzianko niewiele zakrywa, za to sporo odsłania. 58-letnia gwiazda ma boską figurę! Ale napisała wprost, co ją męczy w ocenianiu jej ciała przez innych. Wspomniała o drastycznym przerabianiu fotek.

Moi drodzy nie jest to post chwalebny. W zasadzie męczy mnie już czytanie Waszych pytań w prywatnych wiadomościach, dlaczego tak drastycznie przerabiam swoje zdjęcia, udając, iż mam młode ciało. Moje ciało, jak każdej kobiety, nie jest doskonałe. Ideały nie istnieją. Nie jest też najmłodsze, ale jest zadbane. Czy są do tego potrzebne pieniądze? Nie, bo nawet największe pieniądze wydane na zabiegi nie zastąpią regularnego pływania, które uprawiam od dziecka oraz innych sportów, które kocham - stwierdziła Minge.

I dodała:

Czy robię to dla ciała? Też… ale przede wszystkim dla mojej głowy. Trening daje mi ogromne zastrzyki dopaminy. Oczywiście, że w zdrowym ciele zdrowy duch. A metryka? Młodość to stan umysłu, duszy i serca. Jeżeli dbasz o siebie dla drugiego człowieka, bo boisz się, że cię zostawi dla młodszej, jędrniejszej, to zostaw go pierwsza. Czas mija nieubłaganie. Jeżeli robisz to dla siebie… wygrasz.