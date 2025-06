Jeszcze kilka miesięcy temu Marcin Rogacewicz funkcjonował raczej na marginesie show-biznesu. Kojarzony głównie z rolami w serialach "Na dobre i na złe" oraz "Komisarz Alex", nie przyciągał większego zainteresowania swoją osobą. Wszystko uległo zmianie, gdy zaczęły krążyć plotki o jego relacji z Agnieszką Kaczorowską – tancerką, aktorką i finalistką ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Oboje byli wielokrotnie widywani razem, co tylko podsyciło medialne spekulacje.

Zaczęło się niewinnie – od zdjęć ze wspólnego spaceru. Później doszły relacje o wspólnym spędzaniu świąt, oglądaniu nieruchomości, a także urlopie na Ibizie. Co prawda żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło związku, ale internauci szybko zauważyli, że zdjęcia z ich mediów społecznościowych zdradzały zaskakujące podobieństwa – między innymi identyczne lokalizacje czy to samo tło na zdjęciach z basenu.

Szybko pojawiły się też doniesienia, że Polsat chce wykorzystać ten medialny szum i zaprosić aktora do udziału w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Według źródeł z produkcji, w grę wchodził duet z... Agnieszką Kaczorowską. Pomysł od razu wywołał ogromne zainteresowanie – nie tylko ze względu na ewentualne "iskrzenie" między nimi, ale również dzięki popularności obojga wśród widzów.

Początkowo Rogacewicz miał odrzucić propozycję udziału w show, tłumacząc się chęcią unikania medialnego zamieszania w czasie trwającego rozwodu. Znajomi aktora podkreślali, że nigdy wcześniej nie był on obiektem tylu publikacji, co teraz, i nie chciał tego dodatkowo podsycać.

Jednak sprawy potoczyły się szybko – jak się okazało, rozwód z żoną Mają został sfinalizowany już na pierwszej rozprawie. To otworzyło możliwość powrotu do rozmów z producentami programu. Przeszkodą okazał się jednak napięty plan zdjęciowy serialu "Komisarz Alex", w którym Rogacewicz gra jedną z głównych ról. Polsat jednak nie rezygnuje i wciąż prowadzi intensywne negocjacje, starając się dopasować terminy tak, aby aktor mógł wystąpić w programie.

Cały czas prowadzimy rozmowy z Marcinem w sprawie jego udziału w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jedyną przeszkodą jest napięty harmonogram zdjęć do "Komisarza Alexa". To spore wyzwanie logistyczne, ale jesteśmy dobrej myśli (...) Polsat bardzo chciałby, żeby Marcin zatańczył właśnie z Agnieszką. To duet, który już teraz budzi emocje. Plotki o ich relacji tylko podkręcają zainteresowanie, a stacja dobrze wie, że taki tandem przyciągnie przed telewizory widzów. Chemia między nimi jest widoczna nawet poza parkietem, więc na ekranie może być ogień - powiedziała osoba z produkcji dziennikarzom portalu pudelek.pl.