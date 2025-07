Tak 71-letnia Bursztynowicz przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami". To może jej zaszkodzić!

Ostatnie błogie chwile Barbary Bursztynowicz

Barbara Bursztynowicz i jej mąż Jacek (72 l.), również aktor, od czasu, kiedy gwiazda zrezygnowała z roli w "Klanie", mają dla siebie więcej czasu. Wykorzystują go, chodząc na spacery po pięknej Saskiej Kępie. Korzystają z tamtejszych knajpek. Ostatnio zajrzeli do popularnej cukierni na kawę. Pani Basia przy okazji zajadała się jagodzianką, za którą zapłaciła sporo, bo aż 25 zł. Jej mąż zrezygnował z tej przyjemności.

Choć trzeba dodać, że to i tak dużo taniej niż u Magdy Gessler. Jagodzianka ma co prawda sporo zdrowych jagód, ale też dużo cukru i kalorii. Pani Barbara nie musi się tym jednak martwić. Już za chwilę spali te kalorie na sali tanecznej.

To już ostatnie błogie chwile przed ogromem pracy w szkole tańca. W sierpniu zaczynają się bowiem treningu do "Tańca z Gwiazdami". Bursztynowicz wie, że będą one dla niej wymagające - będzie najstarszą uczestniczką tej edycji. Wierzymy jednak, że poradzi sobie tak samo dobrze, albo i jeszcze lepiej od Grażyny Szapołowskiej (71 l.) w poprzednim sezonie.

Tak samo jak Szapcia, Barbara Bursztynowicz miała poprosić produkcję o wolniejsze tańce i długie kreacje.

Basia w przeszłości wiele razy odrzucała propozycje tańczenia. Ale udział Grażyny Szapołowskiej, która jest jej wielką przyjaciółką, ją oswoił. Ona namówiła ją by poszła w jej ślady. No i w końcu stwierdziła, że jak nie teraz to nigdy. Bardzo o nią zabiegaliśmy i wreszcie się udało. Przyciągnie nie tylko widzów "Klanu", ale i starszą widownię, na której nam zależy

- miała zdradzić w rozmowie z Pudelkiem osoba z produkcji "TzG".

Barbara Bursztynowicz postawiła warunek produkcji "Tańca z Gwiazdami"

- Ona chce długie suknie, bo na razie nie wyobraża siebie w kusych kreacjach do szybkich piosenek. Jak będzie w programie dłużej, to obiecała, że później zaryzykuje i się otworzy. Na początku chce jednak bezpiecznej opcji i my się na to zgadzamy - wyjawiła osoba z produkcji.

Jak już wiadomo, z Barbarą Bursztynowicz na parkiecie zmierzą się m.in. Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz, Maja Bohosiewicz, Aleksander Sikora czy Lanberry.