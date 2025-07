Syn Jakimowicza zadebiutował w TV! Co na to kontrowersyjny ojciec?

Nazwisko Jakimowicz większości widzów kojarzy się przede wszystkim z Jarosławem. To najpierw aktor, a później także kontrowersyjny prezenter TVP Info. Teraz na medialnej scenie pojawił się jego syn – Jovan, który właśnie zaliczył swój pierwszy występ przed kamerami. W sobotni wieczór stanął przed publicznością jako jeden z prowadzących wakacyjny koncert transmitowany przez TVP2 i Polskie Radio.

Chociaż był to jego debiut na tak dużej scenie, Jovan Jakimowicz nie dał się zdominować tremie. Mimo kilku drobnych wpadek, które są nieuniknione podczas pierwszych wystąpień, młody prowadzący szybko odnalazł się w roli gospodarza. Z każdą kolejną zapowiedzią artystów zyskiwał coraz większą swobodę, a jego entuzjazm udzielał się publiczności. Wsparcie bardziej doświadczonych współprowadzących z pewnością mu pomogło.

Jovan nie tylko zapowiadał artystów, ale również chętnie wchodził w interakcję z publicznością. Widać było, że czuje się coraz pewniej i czerpie z wydarzenia dużą satysfakcję. Jak podkreślają obserwatorzy – ma potencjał, by kontynuować karierę w mediach.

Występ syna komentowała także jego mama, malarka Joanna Sarapata, która w rozmowie z "Faktem" przyznała, że Jovan przed wydarzeniem rozmawiał z ojcem. Jarosław Jakimowicz, mimo że sam odszedł z TVP w atmosferze medialnego zamieszania, nie szczędził synowi wsparcia. Jak przekazała Sarapata, ojciec pogratulował Jovanowi i zachęcił go do działania.

Tata mu pogratulował, ucieszył się i powiedział: synu dawaj czadu, idź do przodu i bardzo dobrze – powiedziała "Faktowi" kobieta.

Nie da się ukryć, że medialna przeszłość Jarosława Jakimowicza mogła być dla Jovana trudna. Jego matka przyznała, że fala hejtu, która dotknęła ojca, miała też wpływ na całą rodzinę.

Przez ostatnie cztery lata syn swoje przeszedł. Wiadomo, że hejt odbija się rykoszetem na całej rodzinie. To nie jest tak, że dostaje tylko osoba publiczna, ale cała jej rodzina (...) Chyba wszyscy dochodzimy do tego wniosku, że ci, którzy tak hejtują, to sami mają ze sobą problem. Ja mu powtarzam: rób swoje - powiedziała na koniec kobieta w rozmowie z "Faktem".