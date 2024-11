Dorosły syn Jarosława Jakimowicza wygląda jak jego klon! Tylko spójrzcie na te zdjęcia

Jarosław Jakimowicz ma 55 lat i dorosłego syna, o którym jednak nie mówi zbyt wiele. Znacznie częściej można znaleźć w sieci jego wypowiedzi dotyczące polityki, a ostatnio o byłym aktorze zrobiło się głośno, gdy zachwalał uroki Białorusi.

O Jakimowiczu, który do niedawna brylował w TVP, mówi się jako o propagandyście dawnej Telewizji Polskiej - tej z czasów PiS-u. Choć obecnie słychać o nim znacznie mniej niż kiedyś, gdy co i rusz pokazywał się w telewizji publicznej, to były "Młody wilk", i tak od czasu do czasu lubi narobić zamieszania. Jego wyprawa na Białoruś i chwalenie tego kraju to jeden z przykładów.

A co z jego synem? Okazuje się, że Jovan Jakimowicz ma kompletnie inne poglądy niż ojciec, ale fizycznie bardzo go przypomina.

Kim jest Jovan Jakimowicz?

Jarosław Jakimowicz w 1998 r. ożenił się ze starszą od siebie o 7 lat Joanną Sarapatą. Dla artystki było to drugie małżeństwo, kobieta miała też nastoletniego syna. 28-letni Jakimowicz i 35-letnia Sarapata przepadli - pobrali się po kilku miesiącach znajomości!

Kiedy pierwszy raz zobaczyłam zdjęcie Jarka w jakiejś gazecie, zaraz zadzwoniłam do znajomej dziennikarki i zapytałam, kto to jest. Usłyszałam tylko, że kocha się w nim pół Polski i nie mam żadnych szans. Wyrzuciłam więc gazetę do kosza, a zdjęcie z pamięci. Aż do momentu, kiedy spotkałam go na imprezie w jednej z warszawskich galerii - opowiadała Sarapata w jednym z wywiadów.

Zakochani wkrótce doczekali się syna. Jovan przyszedł na świat w 2000 r. Niestety, relacja jego rodziców zaczęła "kuleć". W 2010 r. rozwiedli się. Jakimowicz starał się być dobrym ojcem i, sądząc po tym, co mówiła w wywiadach Sarapata, dbał o kontakt z synem.

Jak jest teraz?

Jovan Jakimowicz o poglądach ojca. Jak się dogadują?

Obecnie Jovan ma 24 lata i doskonałe relacje z mamą. To on towarzyszył jej w "Halo, tu Polsat", a wcześniej na wydarzeniu promującym autobiografię Sarapaty "Do stu razy sztuka". Wbrew pozorom, jego kontakty z ojcem, choć nie tak częste jak z mamą, też są pozytywne.

Nasza relacja od początku była inna niż w większości tradycyjnych domów. Kiedy wraz z mamą i bratem Chrisem przeprowadziliśmy się do Hiszpanii, tata, ze względu na obowiązki związane z restauracją, został w Polsce. Przez dziewięć lat nie mieszkaliśmy razem, odwiedzał nas i wtedy zabierał na długie spacery, na plażę, ale to wszystko, co pamiętam z tamtego okresu. Dzisiaj też widujemy się rzadko, choć utrzymujemy stały kontakt. Każdy chodzi swoimi ścieżkami. Kiedy już się widzimy, celebrujemy nasz czas. Różnice światopoglądowe są całkowicie normalne. Wątpię, żeby ze wszystkimi można się było dogadać - stwierdził młody Jakomowicz w 2022 r. w rozmowie z Plejadą.

Jovan dodał, że gdy ściera się z ojcem na gruncie światopoglądowym, wie, że nie zmusi taty do zmiany stanowiska. Jednak zawsze zaznacza swój sprzeciw.

