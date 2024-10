Jarosław Jakimowicz żył swoim najlepszym życiem na Białorusi. Skiba nazwał sprawę po imieniu? Ostro! "Ostatnie szmaty"

Ostatnio o Jarosławie Jakimowiczu było dość cicho. Już nie jest! Były aktor wybrał się bowiem na wyprawę na Białoruś, kierunek raczej niechętnie wybierany ze względu na sytuację polityczną tego kraju, reżim Łukaszenki, problem migracyjny, kontakty z Rosją itp.

Powodów, by nie jechać na Białoruś, jest naprawdę wiele, choć Jakimowicz w swoich relacjach z podróży pokazał i kilka zalet regionu - mili ludzie, doskonałe jedzenie, piękne otoczenie. Niestety, nawet nie zająknął się o trudnej sytuacji mieszkańców, wspomniał jedynie o ich biedzie.

Na pełne sarkazmu posty oczarowanego Białorusią Jakimowicza zareagowali sami Białorusini, którym udało się opuścić ojczyznę, gdzie byli terroryzowani, bywało, że także przetrzymywani w więzieniach za głośne wyrażanie niepopularnych opinii politycznych.

Wycieczka byłego gwiazdora, który jeszcze niedawno mocno udzielał się w prawicowych programach telewizyjnych, zainteresowała nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wydało oświadczenie w tej sprawie!

Jakimowicz nic sobie z podobnych uwag nie robi. Wręcz przeciwnie, świetnie bawi się, czytając komentarze w sieci. Zareagował na nie kolejnym wpisem.

Wpisując się w narrację debili, przypominałem sobie, że kupiłem jeszcze 2 miody z reżimowych pszczół dyktatora. Sprzedał mi je jakiś biedny dziadek na ulicy. Dziadek mówił po polsku. Na 100 procent to agent KGB w przebraniu. Oni zawsze tak działają (...). Czułem, że zaraz zaproponuje mi, żebym współpracował ze służbami, tak więc zacząłem uciekać. 27 godzin w oczekiwaniu na przejście przez granicę i udało się. Nie dogonili mnie. Oczywiście polski miód jest jedynym dobrym. No może jeszcze ukraiński i żydowski są super. Ten wstrętny, reżimowy, obrzydliwy zaraz wyleję do kibla - naśmiewał się Jakimowicz.

Wyprawę zdecydował się skomentować Krzysztof Skiba, który nie oszczędził Jakimowicza.

I dodał:

Kumpel Michała Rachonia i częsty gość jego programów zachwala białoruskie autostrady i zależność od Rosjan. Nie może się też nadziwić ilości alkoholi w hotelowym barze i to być może tłumaczy jego zachwyt krajem, który jest przecież niezwykle wrogo nastawiony do Polski. Dziś z Polski na Białoruś dobrowolnie wyjeżdżają już tylko szpiedzy, zdrajcy i ostatnie szmaty. W tej grupie nie ma oczywiście Jakimowicza. On jest w grupie zwykłych durniów, do których już dawno temu się ochoczo zapisał.