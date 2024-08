Łukaszenka szokuje wywiadem. Mówi o ataku nuklearnym

Alaksandr Łukaszenka: "Rozważmy użycie broni jądrowej. Jestem pewien, że Ukraina byłaby zadowolona, gdybyśmy my lub Rosja wykorzystali tam taktyczną broń jądrową"

Czy Władimir Putin chciałby dokonać ataku nuklearnego i planuje to? Nad tym pytaniem głowi się wielu analityków od polityków od wybuchu wojny na Ukrainie. Przemieszczenie części broni jądrowej na Białoruś budziły obawy o zamiary przeprowadzenia takiego ataku w białych rękawiczkach. Teraz Aleksandr Łukaszenka udzielił rosyjskiej telewizji wywiadu, w którym bez ogródek mówił o możliwości ataku nuklearnego. Jak poinformował portal Ukrainska Prawda, białoruski dyktator ogłosił, że Ukraina... chciałaby takiego rozwoju wydarzeń i nawet już teraz robi, co może, by sprowokować Władimira Putina do naciśnięcia atomowego guzika. Dlaczego Łukaszenka wypowiedział takie słowa?

"Obawiam się, że eskalacja ze strony Ukrainy jest próbą zmuszenia Rosji do podjęcia asymetrycznych działań"

Według Alaksandra Łukaszenki Ukraina byłaby „bardzo szczęśliwa”, gdyby Rosja użyła broni jądrowej, bo Kreml straciłby wtedy wszystkich sojuszników. Miał zapewne na myśli chociażby Chiny, które zapewne uznałyby, ze atak nuklearny to już za wiele. Wcześniej wielokrotnie nawoływały publicznie Kreml do zaprzestania gróźb atomowych, z drugiej strony mówiąc o "przyjaźni" z Rosją mimo jej agresji na Ukrainę. "Obawiam się, że eskalacja ze strony Ukrainy jest próbą zmuszenia Rosji do podjęcia asymetrycznych działań. Rozważmy użycie broni jądrowej. Jestem pewien, że Ukraina byłaby zadowolona, gdybyśmy my lub Rosja wykorzystali tam taktyczną broń jądrową. To by ją uszczęśliwiło. Wtedy prawdopodobnie zostałoby nam niewielu sojuszników. Generalnie nie byłoby już krajów, które by nam współczuły" - powiedział. Dlatego przeciwnicy "chcą (Białoruś i Rosję) do tego zmusić" - stwierdził Łukaszenka. Mówiąc o eskalacji, miał na myśl ukraińską ofensywę na terytorium Rosji i zdobycie przez nią części obwodu kurskiego.

Rosja umieściła swoją broń nuklearną także na Białorusi. Łukaszenka dysponuje nią od ośmiu miesięcy

Rosyjska broń jądrowa zostanie rozmieszczona na Białorusi - poinformował Władimir Putin w wywiadzie dla państwowej telewizji w marcu 2023 roku. Potem informowano, że miejsca, w których nuklearny arsenał będzie przechowywany, są dopiero w budowie. Latem zeszłego roku transporty ruszyły, a Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie z propagandystką Olgą Skabiejewą przechwalał się: "Otrzymaliśmy rakiety i bomby trzy razy silniejsze niż te zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki. Milion ludzi zginęłoby natychmiast. Nie daj Boże użyć tej broni" - mówił białoruski dyktator. Jak dodawał, "bez wahania użyłby broni nuklearnej, gdyby zaatakowano jego kraj". Sytuacja wzbudziła zrozumiały niepokój w regionie, także w Polsce.

The Kremlin has activated Belarus dictator Lukashenka to issue nuclear threats on its behalf - obviously it is too embarrassing for Putin himself to engage in nuclear saber-rattling now that Ukraine has crossed the last of his red lines https://t.co/4xZHmo39eW— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) August 18, 2024

