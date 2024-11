Jeszcze nie wyemitowano odcinka show Wojewódzkiego z Kaczorowską, a Pela już skomentował

To powie Kaczorowska u Wojewódzkiego

We wtorkowym odcinku show Kuby Wojewódzkiego, który wyemotowany zostanie wieczorem 5 listopada w TVN, pojawi się Agnieszka Kaczorowska. Już wiadomo, że padnie pytanie o jej związek z Maciejem Pelą, a ona na to pytanie odpowie. Ujawniamy, co!

Maciej Pela nie zasiądzie na kanapie obok, aby mieć szansę opowiedzieć i przedstawić swoją wersję wydarzeń. Ale tancerz nie będzie siedział cicho. Pela odniesie się w swojej wypowiedzi do tej dokładnie sytuacji.

Kiedy Wojewódzki zapyta Agnieszkę Kaczorowską, czy to prawda, że to koniec jej związku z Maciejem Pelą, ona potwierdzi. Następnie długo będzie rozprawiała o tym, że "nie ma pojęcia, jak to trafiło do mediów" oraz, że najważniejsze są dla niej córki. Jak to wszystko razem skomentował ich tata?

Tak, rozstaliśmy się. Natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów. Natomiast nie jest to pomocne, ponieważ całą sytuacja wymaga bardzo dużo spokoju, przede wszystkim ze względu na nasze dziewczynki, które są małe i które bardzo kochamy. I które potrzebują teraz właśnie tego wsparcia i takiego spokoju rodzinnego. I tak naprawdę wszystkie moje działania teraz są ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne i żeby to wszystko tak dobrze poukładać, żeby po prostu było dobrze. I wierzę, że tak się da.

Pela w swojej wypowiedzi nie odniósł się do słów swojej eks. Maciej na oficjalnym profilu TVN na Instagramie, gdzie udostępniono fragment ostatniego odcinka show, skomentował wypowiedź Wojewódzkiego, iż ma nadzieję, że mówią na "ten temat" ostatni raz. Prowadzący skomplementował także Pelę, odwołując się do spotkania na wakacjach w Grecji. Kaczorowska natychmiast podchwyciła wątek mediów, ale ojciec jej córek nie pozostał Wojewódzkiemu dłużny.

Drogi Panie @kuba_wojewodzki_official . Bardzo dziękuję za przemiłe słowa. Zapamiętałem Pana jako normalnego faceta, bardzo uprzejmego i błyskotliwego. Myślę, że tak jak Agnieszka miała szansę wypowiedzi medialnej w Pana programie, tak jak skorzystam z prawa głosu i wtedy z przyjemnością zwiążę się taką umową. Serdeczności.

Obserwatorzy profilu TVN na Instagramie także wypowiedzieli się, co myślą o wypowiedzi Kaczorowskiej i odpowiedzi Peli. Absolutnie wszyscy są zgodni: jeżeli Bożenka z "Klanu" naprawdę chce spokoju dla córek, to co robi na kanapie u Wojewódzkiego? Maciej Pela może liczyć na przychylność i najlepsze życzenia na przyszłość.

