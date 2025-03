Maciej Pela odpowiada na zaczepki. Wyznał, kto zarabiał na "idealne życie"

Zbigniew Zamachowski nagle wypalił do studentów o Macieju Stuhrze. Coś niesamowitego!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zaręczyli się w kwietniu 2018 roku po kilku miesiącach znajomości. Zaręczyli się po czterech miesiącach, a we wrześniu 2018 roku wzięli ślub w malowniczej Toskanii. Chociaż ślub odbył się w tajemnicy przed mediami, to po powrocie do kraju Agnieszka zaczęła dzielić się zdjęciami oraz filmikami z uroczystości. W lipcu 2019 roku na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Emilia. Dwa lata później Agnieszka urodziła drugą, Gabrielę.

Szczęśliwi małżonkowie przez długi czas kreowali w mediach społecznościowych swój związek jako "idealny". Byli wiecznie uśmiechnięci, szczęśliwi i pełni miłości. Niemal każdy publikowany przez nich post był dopracowany również pod względem estetycznym. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela często publikowali w sieci swoje rozważania na temat małżeństwa. I chociaż zdarzały im się małe kryzysy, to do tej pory udawało im się je przezwyciężać.

Sielanka oraz instagramowe idealne życie skończyło się w październiku ubiegłego roku, gdy media obiegła informacja o rozstaniu. Początkowo opierali się przed komentowaniem swojego rozstania, ale szybko porzucili te opory. Niedawno Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Magdą Mołek rozprawiała na temat pracy oraz życia prywatnego. W niektóre jej słowa trudno wprost uwierzyć.

Maciej Pela wyznał, kto zarabiał na rodzinę

Chociaż w trakcie trwania związku Maciej Pela często towarzyszył żonie na branżowych imprezach oraz instagramowych relacjach, to raczej unikał opowiadania w mediach o prywatnych sprawach. Po rozstaniu wszystko się zmieniło. Tancerz dość często udziela nowych wywiadów. Nie kryje przy tym, że bardzo przeżył rozstanie i chętnie odsłania kulisy ich "idealnego" małżeństwa. Krótko po rozstaniu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyznał, że wiele poświęcił do kariery (jeszcze obecnej) żony.

Bardzo dużo zrobiłem dla jej karier, byłem częścią jej wizerunku. Nie mam pretensji, bo jest w tym ogrom pięknych chwil, ale to wszystko nie było lekkie. Odwróciliśmy pewne stereotypowe role, ale spotkało się to z pewnym ostracyzmem społecznym - przyznał Maciej Pela.

Teraz Pela gościł w podcaście MamaDu i dadHERO, w którym kolejny raz otworzył się na temat małżeństwa oraz rozstania z Kaczorowską. Rozmowa wywołała spore poruszenie w sieci, a pod postem z fragmentem wywiadu zaroiło się od komentarzy. Internauci podzielili się na dwa obozy. Część chwali mężczyznę, inni dopytują o to, kto zarabiał na utrzymanie ich rodziny (mając na myśli Agnieszkę Kaczorowską). Pela nie pozostawił tych pytań bez odpowiedzi.

"Kto na dom zarabiał? Bo nie ty" - zapytała jedna z internautek. "A kto zarabiał? Oboje rodziców, którzy pracowali - jedno w, drugie poza domem" - odpowiedział jej Pela. Podobne pytanie pojawiło się jeszcze kilka razy. "Oboje rodziców. Zapraszam zrobić niewielki research w KRS" - odpisał Maciej pod innym komentarzem.

