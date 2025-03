"Taniec z Gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje. W sieci pojawiają się nie tylko artykuły na temat poszczególnych odcinków programu czy tańców, ale również analizowane są relacje między uczestnikami. Każda edycja dostarcza widzom nowych historii, które często wychodzą poza samą rywalizację na parkiecie. W tym sezonie szczególną uwagę przyciąga Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz. Nie brakuje opinii, że ich taneczne popisy mogą przerodzić się w coś więcej. W najnowszym wywiadzie tancerka odniosła się do plotek.

Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla RMF FM wyjawiła, co tak naprawdę łączy ją z Filipem Gurłaczem. W rozmowie z mediami Kaczorowska otwarcie przyznała, że od początku była świadoma tego, iż wspólne treningi oraz występy będą budzić różne emocje. Od samego początku zdecydowała się na szczerość wobec Filipa oraz jego żony.

Ja mu powiedziałam wprost i szczerze: słuchaj, zaczynasz tańczyć ze mną, ja jestem w takim, a nie innym etapie, na takim, a nie innym etapie życia dzieją się takie, a nie inne rzeczy w moim życiu i są. Jestem osobą też publiczną i medialną, i będą gadać. Na bank. Musisz być na to gotowy. Pogadaj z Gosią. Ja też się z Gosią poznałam i z dzieciakami, i myślę, że sprawa jest po prostu taka prywatnie jasna i klarowna dla nas wszystkich. A to, co będą pisać media i co ludzie będą gadać na to już ich... - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.