Stypa po pogrzebie Michała Urbaniaka. Rodzina i przyjaciele muzyka spotkali się wyjątkowym miejscu

Michał Urbaniak przed śmiercią zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi

20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat odszedł Michał Urbaniak. Przykrą wiadomość przekazała jego żona Dorota Urbaniak. Legendarny artysta zapisał się w historii nie tylko polskiej, ale również światowej muzyki. Karierę rozpoczął w latach 60., szybko zdobywając uznanie dzięki nowatorskiemu podejściu do jazzu i umiejętnemu łączeniu go z funkiem czy rockiem. Znany był jako współtwórca i kreator muzyki fusion. Współpracował z największymi gwiazdami światowego jazzu. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i uznawany jest za jednego z najważniejszych ambasadorów polskiego jazzu na świecie.

Michał Urbaniak od kilku lat zmagał się z poważnymi problemami ze zdrowiem. W 2014 roku przeszedł poważną operację biodra. Leczył się w klinice w Niemczech. Kilka miesięcy później trafił do szpitala i musiał odwołać część koncertów. Na początku 2024 roku przeszedł kolejną operację. Po zabiegu pojawiły się komplikacje, które spowodowały, że został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. O dramatycznych chwilach opowiadał później w rozmowie z Polskim Radiem. Jak ujawnił, jego stan był bardzo poważny.

Stypa po pogrzebie Michała Urbaniaka

W chorobie mógł liczyć na wsparcie bliskich, w tym ukochanej żony Doroty, która była z nim do samego końca. W środę, 7 stycznia rodzina, przyjaciele, znajomi oraz fani Michała Urbaniaka przybyli na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, by pożegnać zmarłego artystę. Mimo mrozu na cmentarzu pojawiły się tłumy. Wśród żałobników można było dostrzec m.in. Artura Żmijewskiego, Monikę Olejnik, Andrzeja Chyrę, Idę Nowakowską, Wojciecha Fibaka, Krzesimira Dębskiego, Urszulę Dudziak czy Kayah.

Po pogrzebie część zebranych udała się na stypę. Mniej oficjalna część pożegnania odbyła się w wyjątkowym miejscu - kinie Kultura znajdującym się w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To tam rodzina i przyjaciele zmarłego mogli go razem wspominać i uczcić jego życie oraz twórczość. Na miejscu oprócz rodziny stawili się m.in. Kayah i Piotr Metz.

