"Taniec z Gwiazdami". Już wiadomo, kto odpadł w 4. odcinku! Nikt się tego nie spodziewał

Czwarty odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaskoczył widzów wyjątkowym występem Majki Jeżowskiej, która nie tańczyła, ale przejmująco zaśpiewała dla widzów i zgromadzonej w studiu publiczności. To był wstęp do show pełnego wzruszeń - tak zwykle bywa podczas odcinków rodzinnych.

Kto z kim zatańczył w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami" 16?

Magda Mołek zaprosiła do wspólnego tańca dziennikarkę Ulę Chincz, z którą łączy ją wielka przyjaźń. Gwiazdy telewizji razem z partnerem tanecznym Michałem Bartkiewiczem wykonały dynamicznego i wymagającego quickstepa.

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski zaprezentowali walca wiedeńskiego w towarzystwie 14-letniej kuzynki Blanki, tworząc wzruszający i pełen ciepła taneczny moment.

Maria Jeleniewska, popularna TikTokerka, wystąpiła w ogniście energetycznej salsie u boku swojej mamy Iwony. Oczywiście partnerował im niezastąpiony Jacek Jeschke.

Tomasz Wolny, znany prezenter telewizyjny, zatańczył ogniste tango argentyńskie z Darią Sytą, a jego żona, dziennikarka TVN24 Agata Tomaszewska-Wolna, dołączyła do pary na parkiecie. Było gorąco!

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli foxtrota, a towarzyszył im tata aktora. Aktor nie wystąpił ze swoją żoną, co stanowiło sporą niespodziankę.

Magda Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, wykonała cha-chę w towarzystwie swojego partnera Piotra Musiałkowskiego oraz córki Gabrysi. Michał Barczak, aktor znany z serialu "Szadź", zaprezentował walca angielskiego z Magdą Tarnowską oraz ze swoją siostrą.

Ola Filipek, dziennikarka radiowa, zatańczyła salsę, występując z przyjaciółką w towarzystwie partnera Wojtka Kuciny. Natomiast Ada Borek, znana artystka kabaretowa, wykonała walca angielskiego w towarzystwie swojego 73-letniego taty oraz partnera tanecznego Alberta Kosińskiego.

Kto odpadł w 4. odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Pod koniec odcinka zaprezentowano tabelę z punktami przyznanymi uczestnikom przez jurorów:

Maria i Jacek - 40 punktów, Filip i Agnieszka - 40 punktów, Blanka i Mieszko - 40 punktów, Tomasz i Daria - 37 punktów, Magda i Michał - 37 punktów, Michał i Magda - 36 punktów, Ada i Albert - 33 punkty, Magdalena i Piotr - 32 punty, Ola i Wojciech - 32 punkty.

Następnie zachęcano do wysyłania SMS-ów. Ale gdy nadszedł czas ogłoszenia wyników i wyczytania nazwiska osoby, która odpadnie, okazało się, że... nie odpada nikt! Decyzją telewizji Polsat w odcinku rodzinnym nikt nie został usunięty z "Tańca z Gwiazdami"! Punkty i SMS-y przechodzą do kolejnego odcinka.

Dziś żadna para nie żegna się z naszym parkietem! Punkty z dzisiejszego odcinka przechodzą na kolejny! Widzimy się tym samym składem już za tydzień! - czytamy na facebookowym profilu show.

