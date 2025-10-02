Urbańska może być dumna. Jej córka śpiewa tak, że aż trudno uwierzyć, że ma tylko 17 lat

Kalina Józefowicz zachwyciła fanów nagraniem, na którym wykonuje piosenkę „Absolutnie, absolutnie”.

Internauci chwalą jej talent i twierdzą, że ma szansę na wielką karierę.

17-latka idzie w ślady rodziców, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się w show-biznesie.

Kalina Józefowicz podbija internet wykonaniem utworu „Absolutnie, absolutnie”

Córka jednej z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu, Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza, robi furorę w sieci. Kalina Józefowicz, która 13 grudnia skończy 17 lat, właśnie udowodniła, że sceniczne geny odziedziczyła po rodzicach w pakiecie.

Zobacz też: Natasza Urbańska płacze. Na wspomnienie córki nie mogła się opanować

Nastolatka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym wykonuje cover piosenki „Absolutnie, absolutnie” zespołu Sorry Boys. Internauci oszaleli – w komentarzach pojawiły się zachwyty nad jej mocnym, dojrzałym głosem i charyzmą. „Fenomenalnie!”, „Ciarki na plecach”, „Talent nie z tej ziemi” – czytamy pod filmem.

Siedemnastoletnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza muzykę ma w genach

Kalina od dziecka związana jest z teatrem Buffo, w którym swoje pierwsze kroki stawiała już jako pięciolatka. Poważny debiut zaliczyła w 2022 roku, gdy otrzymała rolę w kultowym musicalu „Metro” – tej samej produkcji, w której zaczynała jej mama. Od tego momentu zainteresowanie jej osobą tylko rośnie.

Młoda artystka nie unika też reflektorów w życiu prywatnym. Kilka tygodni temu zrobiło się o niej głośno, gdy ogłosiła, że jest w związku z 15-letnim Jakubem Rutkowskim, znanym z roli w serialu „BrzydUla”. Wybranek Kaliny, podobnie jak ona, związany jest z Teatrem Buffo.

Widać wyraźnie, że Kalina Józefowicz nie chce być tylko „córką sławnych rodziców”. Jej talent i pracowitość zyskują coraz większe uznanie, a nagranie z wokalnym popisem to dowód, że show-biznes już wkrótce może mieć nową gwiazdę pierwszego formatu.

Zobacz nagranie w galerii: Józefowicz zatrudnił córkę do „Metra”. Urbańska wyjaśnia

Imiona dzieci gwiazd. Dopasujesz imię dziecka do znanego rodzica? Pytanie 1 z 10 Kto jest rodzicem Klary? Małgorzata Rozenek-Majdan Anna Lewandowska Edyta Górniak Następne pytanie