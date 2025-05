Wiemy, co dalej z Nataszą Urbańską. Odchodzi z "The Voice Kids", ale "otworzyły się kolejne projekty". Szczegóły

Natasza Urbańska świetnie odnalazła się w programie "The Voice Kids". Wydawało się, że artystka stanie się częścią show TVP na długie lata. Wszystko jednak kiedyś się kończy. A przygoda Nataszy Urbańskiej z "The Voice Kids" skończyła się wyjątkowo szybko, bo już po dwóch edycjach. W czwartek, 8 maja, piosenkarka i aktorka zamieściła szokujący komunikat, w którym poinformowała o rozstaniu z show TVP.

Kochani, moja przygoda z programem The Voice Kids dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. The Voice Kids wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z "tu i teraz" i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia