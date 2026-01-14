Natasza Urbańska i jej umięśniony brzuch w skąpym bikini! 48-letnia gwiazda wygląda na mamę nastolatki?

Natasza Urbańska od tygodnia pokazuje na swoim instagramowym profilu fotki z gorących wakacji. Gwiazda nie korzysta z uroków mroźnej i pełnej śniegu polskiej zimy, woli cieplejsze klimaty. Chwali się więc ujęciami spod palm i z plaży, a ostatnio zaprezentowała swoim fanom również zdjęcia, do których pozowała ubrana w skąpy strój kąpielowy.

48-letnia piosenkarka i aktorka, która ostatnio obchodziła jubileusz 30-lecia kariery artystycznej, wygląda niczym młoda dziewczyna! Czasu nie da się oszukać? Dla Urbańskiej nie ma rzeczy niemożliwych.

Zobacz także: Urbańska może być dumna. Jej córka śpiewa tak, że aż trudno uwierzyć, że ma tylko 17 lat

Urbańska w bikini. Na scenie wygląda zupełnie inaczej

Choć lata lecą, a Nataszę możemy oglądać na scenie od tylu lat, ona wydaje się nie zmieniać. Upływający czas widać nie po niej, a po jej nastoletniej córce, która za moment będzie dorosła. Tymczasem piękna mama wciąż wygląda tak jak 20 lat wcześniej. Dowodem mogą być najnowsze zdjęcia Nataszy, które trafiły do sieci.

Kilka fotek wystarczyło, aby zrobić piorunujące wrażenie. Urbańska pokazała się w skąpym, dwuczęściowym stroju kąpielowym - jasnym w czarny wzór. Mocno wycięty dół odsłonił jej umięśniony, płaski brzuch, a niewielka góra zrobiła to samo z dekoltem.

Zobacz także: Natasza Urbańska odsłania zgrabne nogi na swoim jubileuszu! Lata lecą, a ona coraz młodsza!

Od gwiazdy nie dało się oderwać oczu! Na scenie Urbańska zniewala szykiem i czarem, a pomagają jej w tym cekinowe kreacje czy wyrazisty makijaż. Tu zabrakło dodatkowych upiększeń, ale Natasza na co dzień wcale ich nie potrzebuje. Pozowała bez makijażu i z roztrzepanymi, rudymi włosami. I wyglądała jak milion dolarów. Zresztą zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami!

Zobacz także: Natasza Urbańska uciekła przed zimnem. Zrzuciła ciuszki i odsłoniła wysportowane ciało

Internauci komentują

Fani Urbańskiej szybko ocenili jej ujęcia z wakacji:

"Talent i mega piękno", "Przezgrabna kobieta", "Oczywiście, że jest pięknie i elegancko, i subtelnie", "Najpiękniejsza", "OMG jaka divaaaa".

Zobacz także: Dżungla, bikini i słonie. Te gwiazdy witają nowy rok w upale. DUŻO GORĄCYCH ZDJĘĆ

Zobacz więcej zdjęć. 16-letnia córka Tomasz Oświecińskiego w odważnej sukience na plaży w Tajlandii. Zbyt odważnej?

Wydało się, jak Urbańska nazywa Józefowicza w domowym zaciszu. Będziecie zaskoczeni! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.