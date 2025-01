Zenek Martyniuk chce kupić mieszkanie w USA! W Polsce mieszka w luksusach, ale to za mało. Zobaczcie zdjęcia

Zenek Martyniuk w ciągu ponad 30 lat kariery dorobił się fortuny. 55-letni piosenkarz disco polo zespół Akcent założył w 1989 r. No i się zaczęło! Wystarczyła dekada, aby o grupie słyszeli wszyscy, również ci, którzy za disco polo wcale nie przepadają.

Od tamtej pory Zenek pracuje w pocie czoła. W samym okresie wakacyjnym daje około 30 koncertów, a do tego dochodzą imprezy prywatne, o sylwestrze, na którym można dobrze zarobić, nawet nie wspominając.

Martyniuk nagrywa i koncertuje, jeżdżąc po całej Polsce i nie tylko. Gra też dla środowisk polonijnych, również w Stanach Zjednoczonych. Za jeden występ ma zgarniać 30-35 tys. zł, a sylwestrowe show to zarobek nawet i 100 tys. zł. Według portalu wyborcza24.pl Zenek rocznie może zainkasować nawet 7,5 miliona złotych! To prawdziwa fortuna. A przecież gwiazdor śpiewa od dekad.

Nic więc dziwnego, że dorobił się pięknego domu i marzy o spełnieniu swojego amerykańskiego snu w postaci nowego lokum właśnie w USA.

Co prawda piosenkarz ma sporo wydatków, bo jest jedynym żywicielem rodziny, który pomaga finansowo dorosłemu synowi i płaci alimenty na wnuczkę, jednak wydaje się, że mimo wszystko stać go na zakup mieszkania w Ameryce.

Zenek Martyniuk często bywa w Stanach Zjednoczonych ze względów zawodowych. Mieszkanie na własność nie jest więc jedynie wymysłem milionera, a dobrą inwestycją i zarazem spełnieniem marzenia.

Martyniuk, jak zdradził portalowi Shownews, rozmyśla o zakupie lokum na Florydzie. Koszt to około 2 miliony zł.

I dodał:

Oczywiście, że stać [Polaka na kupno nieruchomości]. Różne są ceny, to nieprawda, że są jakieś tam ceny wygórowane. Oczywiście nowoczesne budownictwo, jeżeli chce się kupić taki apartament, gdzie można samochodem wjechać prawie do samego apartamentu, to wiadomo, że to kosztuje kilka milionów dolarów, ale taki przeciętny apartamencik - około 500 tysięcy dolarów, czyli 2 miliony. Podobne ceny chyba jak w Polsce, mieszkania w Warszawie.