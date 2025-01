Jego występ z Zenkiem Martyniukiem ponownie uruchomił Daniela. Kim jest Kolorek, twórca znany jako Turysta z Podlasia

Choć wielu kojarzy go przede wszystkim z TikToka, na którym zdobył ogromną popularność dzięki swojemu humorystycznemu podejściu do życia i miłości do Podlasia, jego ostatni występ z Zenkiem Martyniukiem podczas Sylwestra w Toruniu przyciągnął uwagę mediów i fanów. Kolorek, czyli Turysta z Podlasia, już podbił serca internautów, a teraz zdobywa także rozgłos w świecie muzyki, pojawiając się u boku ikony disco polo.