Rutkowski skomentował aferę u Martyniuków. Szok, jak wyważone i roztropne słowa padły. Do czasu!

Konflikt między Zenkiem Martyniukiem, królem disco polo, a jego synem Danielem Martyniukiem, był w ostatnich latach szeroko komentowany w mediach. Głównym źródłem napięć była niespokojna natura Daniela, który zasłynął z licznych skandali, w tym problemów z prawem, burzliwego życia osobistego oraz publicznych kontrowersji. Zenek i Danuta Martyniukowie wielokrotnie bronili syna, próbując go wspierać, mimo że jego zachowanie przynosiło rodzinie negatywną uwagę.

Daniel Martyniuk obraźliwie do ojca

Zenek w wywiadach wyrażał życzenie, by Daniel bardziej dojrzał, ale przyznawał też, że nie może i nie chce kontrolować jego życia. Miarka przebrała się, gdy Daniel zaczął publicznie znieważać ojca za odcięcie dostępu do pieniędzy. Młody Martyniuk zarzucił ojcu, że jest skąpy i że bardziej wspiera finansowo innych ludzi niż własnego syna. W swoich wypowiedziach posługiwał się nie tylko oskarżeniami, ale również obraźliwym językiem. Wulgaryzmy i emocjonalne wybuchy Daniela trafiły do sieci, pogłębiając konflikt w rodzinie Martyniuków.

Zenek Martyniuk i jego żona Danuta wielokrotnie próbowali pomóc synowi w wyjściu na prostą, między innymi organizując mu miejsca w ośrodkach odwykowych. Niestety, Daniel nie skorzystał z tych szans, co według rodziców stało się powodem ich narastającego rozczarowania. Po licznych wybrykach rodzina postawiła Danielowi ultimatum dotyczące zmiany zachowania i podjęcia leczenia, zapowiadając możliwe odcięcie kontaktów, jeśli nie spełni ich warunków​.

Rutkowski o aferze u Martyniuków. Murem za Zenkiem

Krzysztof Rutkowski skomentował aferę w rozmowie z Jastrząb Post. Okazuje się, że król disco-polo i detektyw-celebryta dobrze się znają, a Rutkowski całkiem trzeźwo ocenił całą sytuację. Zwrócił uwagę na potwierdzone przez rodziców problemy z uzależnieniami u młodego Martyniuka. W tym kontekście uważa on, że Zenon i Danuta postąpili bardzo roztropnie, odcinając syna od pieniędzy.

Niemniej jednak myślę, że to, co robi Zenek i robi jego żona, robią absolutnie najbardziej prawidłowo, a syn nie powinien odnosić się publicznie z wyzwiskami w stosunku do ojca, że jest skąpy, chytry, czy ma inne naleciałości, które blokują przekazywanie pieniędzy dla niego, niech sam się weźmie za robotę i pokaże, co potrafi

- ocenił Rutkowski.

Rutkowski chce wysłać swoich ludzi na Daniela Martyniuka?

Dodał również, że bardzo szanuje Zenona Martyniuka za jego pracowitość i przedsiębiorczość i jest gotów w każdej chwili. Po czym... zaoferował również swoich ludzi. Uzbrojeni po zęby siłacze mają rozwiązywać rodzinny konflikt? To już nie było bardzo roztropne.

(...) jeżeli potrzebujesz, Zenek, to jestem do twojej dyspozycji, jak również moi ludzi

- zapewnił w tej samej rozmowie. Ciekawe, czy Martyniuk skorzysta?

