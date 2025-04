Co z debatą Trzaskowski-Nawrocki? Jeszcze się nie zaczęła, a już zapanował spór!

Zgłoszenie do komisji wyborczej. Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Jakie wynagrodzenie?

Rafał Trzaskowski wydaje się być otwarty na kompromis, nawet jeśli oznacza to dopuszczenie do współorganizacji debaty telewizji Republika i wPolsce24, znanych z prawicowych sympatii.

- Jeśli TVP i inne telewizje nie będą miały z tym problemu, to nie mamy nic przeciwko temu, żeby Republika czy inna telewizja mogła uczestniczyć w tej debacie. My nie stawiamy żadnych zaporowych warunków, po prostu chcemy tej debaty - powiedział rozmówca z KO w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jednak, jak nieoficjalnie donoszą źródła, TVN i Polsat nie są skłonne do współpracy z mediami, które uważają za "propagandystów udających dziennikarzy". Sztab Trzaskowskiego apeluje o porozumienie między stacjami: "Niech telewizje same ustalą stanowisko, powinny się porozumieć. My tego nie możemy robić i niczego narzucać, jesteśmy otwarci na różne warianty".

Warunki Nawrockiego i zamieszanie w sztabie PiS

Z kolei sztab Karola Nawrockiego, na czele z Pawłem Szefernakerem, stawia dodatkowe warunki, takie jak otwartość debaty dla wszystkich mediów, organizacja na rynku w Końskich i formuła "na stojąco". Co ciekawe, sam Nawrocki wcześniej koncentrował się jedynie na udziale Telewizji Republika i wPolsce24.

Źródła w KO sugerują, że sztab PiS celowo próbuje skomplikować sytuację, obawiając się potencjalnej porażki w debacie.

- Oni chcą debaty na rynku w Końskich, a nawet nie sprawdzili, że w tym czasie jest tam Jarmark Wielkanocny - stwierdził informator WP.

Podziały widać również w samym sztabie PiS. "Jedni pchają Nawrockiego do tej debaty, inni się boją ryzykować porażki" – twierdzi anonimowo jeden z działaczy.

Oburzenie pozostałych kandydatów

Planowana debata z udziałem tylko dwóch kandydatów wywołała oburzenie Sławomira Mentzena i Szymona Hołowni.

- Organizacja przez TVP debaty dwóch wybranych kandydatów przed pierwszą turą to absolutny skandal i złamanie demokratycznych procedur, który nie miał miejsca nawet za rządów PiS - napisał marszałek Sejmu.

Mentzen, który wcześniej proponował Trzaskowskiemu debatę w TVN, a Nawrockiemu w Republice, oskarża kandydatów o unikanie prawdziwej debaty i chęć "robienia cyrku".

- Trzaskowski podał dzisiaj pomocną dłoń Nawrockiemu, bo wie, że wszystkie sondaże wskazują, że w drugiej turze będzie miał z nim łatwiej, niż ze mną – twierdzi kandydat Konfederacji.

Zapytany o radę dla Karola Nawrockiego, Jarosław Kaczyński odpowiedział w tajemniczy sposób.

- Jeśli chodzi o rady dla pana Nawrockiego, to proszę mi wybaczyć, ale będę miał okazję porozmawiać z nim przed debatą, wtedy moje opinie mu przekażę. Proszę wykazać się pewną cierpliwością - odparł prezes PiS.

