Dziennikarz wszedł do pałacu gwiazdora! Tak mieszka Zenek Martyniuk

Awantura w rodzinie Martyniuków. Daniel zaatakował Zenka, Danuta Daniela, a synowa Danutę

Zenek Martyniuk niespecjalnie lubi epatować swoim życiem prywatnym. Niestety z powodu różnych - delikatnie mówiąc - niestandardowych wybryków swojego syna o rodzinie gwiazdora muzyki disco polo często jest głośno. Niedawno wybuchła wielka afera po tym, gdy Daniel Martyniuk w pełnym wulgaryzmów filmiku zaatakował swojego ojca. W odpowiedzi na szokujący materiał żona Zenka Martyniuka i mama Daniela stwierdziła, że jej syn to "ćpun". Potem w awanturę włączyła się synowa gwiazdora, która z kolei uderzyła w Danutę Martyniuk. - U nas wszystko jak najbardziej okej. Danka się tak bardzo nie zmieniła, chodzi jej o to, że jestem w ciąży, wypowiedziała obrzydliwe słowa, jak tylko się dowiedziała, a później zaczął się atak. Lubi się pastwić nad kobietami Daniela. To toksyczna kobieta. Po prostu niech w końcu pójdzie swoją drogą i zapomni o nas, bo jeszcze wczoraj wydzwaniała, ciągle nie dając naszej rodzinie spokoju - wypaliła w rozmowie z Pudelkiem. Przy okazji wyszło na jaw, że Daniel Martyniuk po raz drugi zostanie ojcem. Zenek Martyniuk natomist dystansuje się od konfliktów rodzinnych i robi swoje. Piosenkarz przygotowuje się do Sylwestrowej Mocy Przebojów w telewizji Polsat. Niejako przy okazji wydało się, w jakich luksusach mieszka Zenon Martyniuk.

Tak mieszka Zenek Martyniuk. Dziennikarz nazwał rezydencję "pałacem"

Do domu gwiazdora disco polo wszedł bowiem Aleksander Sikora z ekipą programu "Halo, tu Polsat". To nie była pierwsza wizyta dziennikarzy w rezydencji Zenka Martyniuka. Artysta gościł już m.in. prezenterów "Pytania na śniadanie" w TVP. Te odwiedziny jednak były szczególne. Wytrenowany w programie "Twoja Twarz brzmi Znajomo" Aleksander Sikora śpiewał w domu Zenka jego wielki hit "Przez twe oczy zielone"!

Szkoła TTBZ + lekcja u samego Króla @zenonmartyniuk_akcent w jego pałacu = Sylwestrowa Moc Przebojów na pełnej

- napisał wyraźnie podekscytowany dziennikarz. A w naszej galerii można zobaczyć, jak mieszka Zenek Martyniuk w Grabówce, położonej nieopodal Białegostoku.