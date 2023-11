Leonard Pietraszak błagał syna o wybaczenie. Co doprowadziło do konfliktu?

Zenon Martyniuk jest jedną z najbardziej barwnych i jednocześnie rozpoznawalnych postaci w Polsce. Król disco-polo, którego hity jak "Przez twe oczy zielone" czy "Życie to są chwile" zna praktycznie każdy, grany jest niemal na wszystkich weselach. Nogą tuptają do jego piosenek nawet ci, którzy twierdzą, że "takiej muzyki nie lubią". Życie prywatne Martyniuka nie jest jednak usłane różami, a ostatnimi czasy jest on często wiązany ze skandalami, których dopuszcza się jego syn Daniel Martyniuk. Danuta Martyniuk, żona Zenka, również często pojawia się w mediach. A skoro o życiu prywatnym mowa, to nie dziwi, że fani wokalisty disco-polo są nim żywo zainteresowani. Jak mieszka Zenek Martyniuk? To pytanie pojawia się cyklicznie w wynikach wyszukiwania w internecie. Przygotowaliśmy więc to, czego fani Martyniuka oczekują. Mamy zdjęcia ze środka domu w Grabówce, w którym mieszka Martyniuk. To prawdziwy luksus! Poznajcie szczegóły.

Tak mieszka Zenek Martyniuk. Mamy zdjęcia ze środka domu! Jest jak w bajce, pościel w motyle i luksus

Zenek Martyniuk urodził się w Gredelach. To niewielka miejscowość w gminie Orla. Nadal mieszka tam mama Zenka Martyniuka, Teresa Martyniuk. Żyje skromnie, a jej dom nie różni się przesadnie od budynków sąsiadów. Co innego Zenon Martyniuk! Jego dom jest duży i przepiękny, wygląda jak z bajki. Król disco-polo żyje jak... król. Dom Zenka Martyniuka mieści się w Grabówce, niedaleko Białegostoku. Muzyk nie raz zapraszał do niego dziennikarzy, stąd zdjęcia ze środka. Martyniuk pokazał dom chociażby w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP. Widzimy tam urokliwe wnętrza: pościel w motyle, wiszący telewizor, luksus. Dom Zenka Martyniuka w Grabówce robi wrażenie.

