Mało kto wie, że Danuta Martyniuk wykonywała najcięższy zawód w Polsce. Mówiła wprost o śmierci

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" nie odbędzie się przez wybory samorządowe 2024? Polsat zadecydował

wiele by to zmieniło?

Zenon Martyniuk to niekwestionowany król muzyki disco polo w Polsce. Od lat do jego największych hitów bawi się miliony Polaków. Prywatnie tworzy zgrane i kochające się małżeństwo z Danutą Martyniuk. Para poznała się podczas koncertu w Grabowcu na Podlasiu. Co ciekawe, przedstawili się wtedy fałszywymi imionami - Kinga i Krystian. Ślub wzięli w 1989 roku - owocem ich miłości jest syn Daniel.

Danuta Martyniuk wykonywała "najcięższy zawód w Polsce". Miała styczność z ogromnymi tragediami.

Danuta Martyniuk przez wiele lat pracowała czynnie zawodowo. Była ona bowiem pielęgniarką w szpitalu onkologicznym. Swojego czasu mówiła wprost, że pielęgniarki w naszym kraju powinny pójść na wcześniejszą emeryturę.

- Ja uważam, że pielęgniarki, tak jak policjanci, powinny przechodzić wcześniej na emeryturę. Tak po 15 latach na emeryturę, bo to jest najcięższy zawód, jaki jest w Polsce – mówiła w rozmowie z "Pomponikiem".

Pracując z pacjentami chorymi onkologicznie, widziała wiele ludzkich tragedii.

- Uświadomiłam sobie, że trzeba się cieszyć tym, że ma się zdrową rodzinę, bo naprawdę dużo tragedii widziałam. Umierały mamy małych dzieci - dodała.