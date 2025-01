Jakiś czas temu w mediach społecznościowych Daniel Martyniuk dodał wpis, w którym publicznie wyklina ojca. Poszło oczywiście o pieniądze oraz o to, że Zenek nie interesuje się swoją 35-letnią pociechą. W przepychankach słownych wzięła też później udział Danuta oraz żona Daniela - Faustyna. Strony w konflikcie nie chciał zabierać Zenek, który jednak w końcu skomentował całą sprawę.

Zenek Martyniuk w rozmowie z dziennikarką portalu ShowNews wyjawił, co sądzi o zachowaniu swojego jedynego syna Daniela. W trakcie rozmowy padło bardzo osobiste pytanie dotyczące tego "czy jest mu żal jako ojcu, że jego syn tak się zachowuje".

No na pewno. Ja nie mam na to wpływu, tak? Ja próbuję, cały czas mu mówię, żeby się uspokoił, żeby tego, co myśli, nie umieszczał w mediach społecznościowych. Akurat on jest troszkę taki wybuchowy, to, co myśli, to od razu pisze, a wydaje mi się, że takie sprawy trzeba zatrzymać w rodzinie - powiedział w rozmowie z dziennikarką "ShowNews" wyraźnie zatroskany Zenek Martyniuk.