Danuta Martyniuk pisze o zmarnowanym życiu! O co tu chodzi?

Danuta Martyniuk pomstuje na "zmarnowane życie"

Danuta Martyniuk jest żoną króla disco polo, Zenka Martyniuka. Jako małżonka jest niezwykle lojalna, kiedy trzeba rzuca się, jak lwica i zawsze staje po stronie swojego ślubnego partnera. Tak było niedawno, kiedy Daniel zaatakował ojca publicznie, a do tego wulgarnie. Danuta wtedy nie wytrzymała i ujawniła światu, co ich synek jej zdaniem sobą reprezentuje. Czyżby tym razem znów jego miała na myśli?

Martyniukowie szczęśliwi?

Danuta i Zenon Martyniuk chętnie pokazują się razem. Niedawno gościli w śniadaniówce Polsatu, gdzie żona wokalisty przyznała się do poprawienia sobie urody i nawet zdradziła, co dokładnie "sobie zrobiła". Martyniukowie opowiedzieli też wtedy o planowanych świętach i codziennym życiu. Jednak te urocze chwile zawsze potrafi przerwać Daniel.

Daniel Martyniuk jest wyraźnie sfrustrowanym młodym człowiekiem. Według Danuty ma on problem z alkoholem i narkotykami i nie chce się leczyć. Kiedy zaatakował publicznie ojca, chodziło mu wyraźnie o pieniądze, których on rzekomo ma od rodziców nie dostawać. Danuta ujawniła, jak wiele zainwestowali w syna. No, ale Daniel nie odpuszcza, dopiero co zwyzywał młodego człowieka Kolorka, który wystąpił z Zenkiem podczas nocy sylwestrowej Polsatu.

Daniel Martyniuk oszukuje

Co więcej, Daniel Martyniuk oszukał swoich fanów, pokazując na swoim profilu na Instagramie, że święta spędził osobno, nie z rodzicami. Wtedy nawet Zenek Martyniuk nie wytrzymał i wyjaśnił dokładnie, jak było naprawdę. Okazało się, że Martyniukowie świętowali wspólnie, pełną rodziną.

Teraz Danusia Martyniuk opublikowała na swoim profilu na Facebooku niepokojący wpis. Czy jest to jej osobiste zdanie, kierowane do osoby bliskiej? Czy chodzi o syna?

Nie ma nic gorszego niż to, kiedy ktoś zmarnował ci życie i jeszcze udaje ofiarę.

Danuta Martyniuk ma dość?

Tymczasem na profilu Daniela Martyniuka na Instagramie pojawiły się wymowne, niektóre wulgarne komentarze. Część obserwatorów życia syna króla disco polo wręcz pisze mu, że jest pasożytem i Kolorek byłby lepszym synem dla Zenka. Niestety, nie zapowiada się, aby relacje rodziców z synem miały w najbliższym czasie się poprawić.

