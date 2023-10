Rozenek wraca do telewizji. Poprowadzi ciekawy program z psami w tle!

Jak dowiedział się „Super Express” program z Jackiem Rozenkiem nosi tytuł „Obalamy mity”. Jego główną prowadzącą i pomysłodawczynią jest Bogna Szkupińska. Pierwsze dwa odcinki będą poświęcone psom rasy cane coroso italiano. Oboje prowadzący pojawią się ze swoimi pupilami, o których będą szeroko opowiadać. - Będziemy obalać mity w różnych tematach. Zaczynamy od przybliżenia widzom psów rasy cane corso italiano. To wyjątkowe stworzenia, ale nie dla każdego. Będziemy mówić jak należy się z nimi obchodzić. Dla Jacka po chorobie to był pies terapeutyczny, który pomógł mu się pozbierać, który zmobilizował go do tego, by zaczął się więcej ruszać. Zdradzi jaki wpływ ma na jego życie - mówi nam Bogna Szkupińska, prywatnie właścicielka dwóch suczek cane corso italiano, które są gwiazdami telewizji. Psy Bogny regularnie występują w reklamach, a także filmach i serialach. Można je oglądać w produkcjach: „Ślicznotka”, „Ślicznotka. Wstęp”, „Tajemnica Łuki”.

Bogna Szkupińska o współpracy z Jackiem Rozenkiem!

Prezenterka jest zachwycona współpracą z Rozenkiem i ma nadzieję, że nie skończy się tylko na jednym projekcie. - Jacek jest fantastycznym człowiekiem, bardzo miłym, pomocnym, a przede wszystkim profesjonalnym. Mimo, że życie w ostatnich latach go nie oszczędzało, nie stracił pogody ducha i serdeczności dla innych. Na planie wiele od niego się uczę. Gdyby nie jego stoicki spokój i pewność siebie przed kamerą, to mogłabym mieć większą tremę. Bardzo mnie mobilizował i nie dopuszczał do ciszy na wizji. Jak czuł, ze mogę się zawahać, wkraczał od razu przejmował pałeczkę. Ta przerwa od pracy w telewizji mu nie zaszkodziła. Mam nadzieję na owocną dłuższą współpracę - opowiada nam Szkupińska. - Na zdrowie ostatnio nie narzekam. Już swobodnie mówię i śpiewam, więc znów bez ograniczeń mogę uprawiać aktorstwo. Jeszcze korzystam z rehabilitacji i solidnie pracuję nad prawą nogą - mówił nam pan Jacek w lipcu.

