Żużel. Tak trener Piotr Baron skomentował debiut w Toruniu. Ważne słowa o juniorach

Takiej reakcji KS Apatora Toruń oczekiwali kibice. "Anioły pokonały" przed własną publicznością Fogo Unię Leszno 59:31. To był szczególny mecz dla Piotra Barona. Trener i jednocześnie wychowanek klubu prowadził drużynę na Motoarenie po raz pierwszy. Nie mógł zatem rozpocząć lepiej. Efektowna wygrana poprawiła mu nastrój. - Ogromne emocje! Cieszę się, że kibice mieli co oglądać. Tej walki było sporo. Myślę, że publiczność jest zadowolona, a to nas bardzo cieszy - przyznał Baron. Ziarnko niepewności zostało zasiane przez rywali po biegu nr 8. "Byki" zbliżyły się do faworyta na cztery punkty. Końcówka należała jednak do torunian.

- Już w pierwszym meczu z Włókniarzem Częstochowa, drużyna z Leszna pokazała, że jest bardzo mocnym zespołem. Potrafią jeździć, tutaj w Toruniu również. Początek nam uciekł z tego względu, że było bardzo chłodno. Ten tor nie zachowywał się tak, jak wcześniej. To nam przyniosło trochę kłopotów - dodał trener KS Apatora Toruń. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z meczu Apator - Unia.

Żużel. Trener Baron po meczu Apator-Unia: Pochwały dla juniorów

Juniorzy KS Apatora zdobyli tego dnia 11 punktów i bonus (6 Lewandowski, 5+1 Affelt), a rywale z tej formacji zaledwie 2. Damian Ratajczak i Antoni Mencel nie pokonali rywala, a "Lewy" oraz Affelt byli w świetnej formie. - Z pełnym przekonaniem powiem, że młodzieżowcy potrafią jechać bardzo dobry żużel. Czasami nie pozwala im na to głowa, ale wiele osób się przekonało, że umiejętności są - podkreślił Piotr Baron.

Trener "Aniołów" dodał, że dobrą robotę dla drużyny wykonał Paweł Przedpełski (4+2 - dop. red.), choć "przeplatane to było sporą męczarnią". Szkoleniowiec jest przekonany, że będzie tylko lepiej. Sam Przedpełski wspomniał nam, że od wsparcia kibiców zakręciła mu się łezka. - Też mam swoje ambicje i chciałbym dawać drużynie jak najwięcej. Postaram się odwdzięczyć fajną jazdą. Nieocenione jest też wsparcie od trenera i mojego teamu - podkreślił wychowanek klubu.

Przed trenerem Baronem, Przedpełskim i resztą drużyny KS Apatora kolejny, trudny mecz. W 3. kolejce "Anioły" udadzą się na teren mistrza Polski. Faworytem tej konfrontacji będzie Orlen Oil Motor Lublin, ale torunianie pokazali w miniony piątek, że każdy powinien się z nimi liczyć.