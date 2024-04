Żużel. Ogromne emocje w Poznaniu. Motor Lublin ze złotem MPPK, srebro jedzie do Torunia!

3-letni Nikodem z Włocławka utopiony w wannie. Wcześniej obwiązywali go smyczą. Przerażające szczegóły

W turnieju o medale Mistrzostw Polski Par Klubowych (MPPK) rywalizowało 6 drużyn z PGE Ekstraligi - Orlen Oil Motor Lublin, Betard Sparta Wrocław, KS Apator Toruń, Tauron Włókniarz Czętochowa, Fogo Unia Leszno i NovyHotel Falubaz Zielona Góra oraz gospodarze z Ates Energy Group PSŻ Poznań. Jedyny z przedstawicieli Metalkas 2. Ekstraligi spisał się przyzwoicie i nieoczekiwanie wyprzedził ekipę z Winnego Grodu. Kibiców do czerwoności mogła rozgrzać walka o medale. Naszą krótką relację z najdziecie pod galerią ze zdjęciami z ostatniego meczu na toruńskiej Motoarenie, czyli derbów KS Apator - Abramczyk Polonia Bydgoszcz.

Żużel. Znakomity turniej o MPPK. Motor Lublin ze złotem, świetny wynik toruńskiego Apatora

Już wyścig numer dwa pokazał, że walka o medale będzie zażarta. Spotkały się w nim lubelski Motor i duet KS Apatora Toruń. Bartosz Zmarzlik pognał po zwycięstwo, ale Sajfutdinow i Lambert poradzili sobie z Dominikiem Kuberą. Tymczasem pierwsze trzy serie to popis wrocławskiej Sparty. Maciej Janowski, Dan Bewley i Artiom Łaguta pewnie pokonywali przeciwników, ale od razu trzeba wspomnieć, że początkowo mierzyli się z rywalami z dalszych miejsc.

W biegu nr 14 doszło do konfrontacji wrocławsko-toruńskiej. Patryk Dudek, który wskoczył w miejsce Emila Sajfutdinowa spisał się doskonale. Wspólnie z Lambertem zostawili za plecami Łagutę i Bewleya, co dało Apatorowi prowadzenie w zawodach. Wcześniej punkty Motorowi zabrała Fogo Unia Leszno, której zawodnicy przyjechali do mety przed Kuberą.

Spartanie stracili szansę na złoto w momencie, gdy podwójny cios zadał im Orlen Oil Motor. Po stronie ekipy Dariusza Śledzia była już tylko matematyka. Tymczasem KS Apator po drodze zgubił jedno "oczko" w pojedynku z PSŻ Poznań, a później Lamberta i Dudka pogodził znakomity tego dnia Andrzej Lebiediew. Łotysz obok Bartosza Zmarzlika był głównym aktorem niedzielnego widowiska. Jego walka z Przemysławem Pawlickim, a później z torunianami sprawiła, że kibice bili brawo na stojąco.

W ostatniej serii Motor bezdyskusyjnie wygrał z Falubazem, a Apatora czekało trudne zadanie w starciu z częstochowskimi "Lwami". Torunianie zdołali pokonać Kacpra Worynę, ale bieg nr 21 wygrał Leon Madsen, co oznaczało złoto dla obrońców tytułu, srebro dla "Aniołów" i brąz dla wrocławskiej Sparty. Zawody MPPK w Poznaniu były świetną reklamą żużla. Medale padły łupem zeszłorocznych medalistów PGE Ekstraligi, jedynie KS Apator zmienił się miejscami z Betard Spartą Wrocław.

Wyniki MPPK w Poznaniu:

Orlen Oil Motor Lublin - 25

5. Bartosz Zmarzlik - 18 (3,3,3,3,3,3)

6. Dominik Kubera - 6+3 (0,2*,0,-,2*,2*)

17. Jack Holder - 1 (1)

KS Apator Toruń - 23

7. Emil Sajfutdinow - 4+1 (2,2*,-,-,-,-)

8. Robert Lambert - 11+4 (1*,3,3,2*,1*,1*)

18. Patryk Dudek - 8 (1,3,2,2)

III Betard Sparta Wrocław - 22

13. Artiom Łaguta - 5+2 (2*,-,2*,1,0,-)

14. Daniel Bewley - 8+1 (3,3,-,0,-,2*)

21. Maciej Janowski - 9+1 (2*,3,1,3)

Tauron Włókniarz Częstochowa - 17

11. Leon Madsen - 10 (3,1,1,t,2,3)

12. Maksym Drabik - ns

20. Kacper Woryna - 7+1 (1,0,3,2,1*,0)

Fogo Unia Leszno - 17

1. Bartosz Smektała - 6+1 (2,0,1*,-,3,-)

2. Grzegorz Zengota - 2+1 (1*,1,-,0,-,0)

15. Andrzej Lebiediew - 9+1 (2,2,2*,3)

Ates Energy Group PSŻ Poznań - 12

3. Aleksandr Łoktajew - 9 (3,1,2,w,3,-)

4. Szymon Szlauderbach - 2 (0,0,0,2,-,0)

16. Mateusz Dul - 1 (0,1)

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - 10

9. Jarosław Hampel - 7 (2,1,1,3,0,0)

10. Przemysław Pawlicki - 2 (0,0,d,-,1,1)

19. Rasmus Jensen - 1 (1)

Bieg po biegu:

1. (66,91) Łoktajew, Smektała, Zengota, Szlauderbach

2. (66,25) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lambert, Kubera

3. (66,60) Madsen, Hampel, Woryna, Pawlicki

4. (67,15) Bewley, Łaguta, Zengota, Smektała

5. (67,29) Zmarzlik, Kubera, Łoktajew, Szlauderbach

6. (67,19) Lambert, Sajfutdinow, Hampel, Pawlicki

7. (67,39) Bewley, Janowski, Madsen, Woryna

8. (67,03) Zmarzlik, Lebiediew, Smektała, Kubera

9. (68,12) Lambert, Łoktajew, Dudek, Szlauderbach

10. (67,72) Janowski, Łaguta, Hampel, Pawlicki (d/4)

11. (67,75) Woryna, Lebiediew, Madsen, Zengota

12. (67,38) Hampel, Szlauderbach, Jensen, Łoktajew (w)

13. (67,97) Zmarzlik, Woryna, Holder, Madsen (t)

14. (68,12) Dudek, Lambert, Łaguta, Bewley

15. Smektała, Lebiediew, Pawlicki, Hampel

16. (68,57) Łoktajew, Madsen, Woryna, Dul

17. (68,15) Zmarzlik, Kubera, Janowski, Łaguta

18. (68,06) Lebiediew, Dudek, Lambert, Zengota

19. Janowski, Bewley, Dul, Szlauderbach

20. (68,00) Zmarzlik, Kubera, Pawlicki, Hampel

21. (67,86) Madsen, Dudek, Lambert, Woryna

Widzów: ok. 4000

