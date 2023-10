Gwiazdor Apatora odjechał wyścig sezonu! Zobaczcie jego genialną jazdę [WIDEO]

15-letni Kuba zginął w drodze do szkoły. Przyjaciele wylewają morze łez. "Nie mogę uwierzyć, że już go nie zobaczę"

To był majowy wieczór na Motoarenie. Toruński Apator przystępował do biegu nr 15 meczu z Motorem Lublin przy stanie 41:43. Para Emil Sajfutdinow - Robert Lambert musiała wygrać podwójnie z Bartoszem Zmarzlikiem i Fredrikiem Lindgrenem, aby gospodarze mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Rosjanin z polskim paszportem na pierwszym okrążeniu wyprzedził mistrza świata. Brytyjczyk gonił gwiazdora Motoru do ostatnich metrów i rzutem na taśmę wyprzedził faworyta. Apator zwyciężył 46:44! Stadion w Toruniu unosił się nad ziemią. Radość kibiców była przeogromna.

Żużel. Robert Lambert z nagrodą na Gali PGE Ekstraligi

Redakcja żużlowa Canal+ Sport uznała, że udana pogoń Lamberta to wyścig sezonu 2023 PGE Ekstraligi. Podczas uroczystej gali, nagrodę Brytyjczykowi wręczył wielki mistrz w rzucie młotem Paweł Fajdek. 25-letni zawodnik Apatora nie ukrywał radości. Jego fenomenalną jazdę przypominamy pod tekstem. Zobaczcie wideo!

Wydarzenie w warszawskim Double Tree by Hilton Hotel & Conference Centre poprowadzili Dorota Gardias i Michał Łopaciński, a gwiazdą muzyczną wieczoru była Roksana Węgiel. Warto dodać, że Emil Sajfutdinow zajął drugie miejsce w kategorii "Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu", a Jan Ząbik był czwarty w kategorii "Najlepszy Trener / Manager Sezonu".