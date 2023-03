Katarzyna z Biblioteki Głównej UMK w Toruniu rozbiła bank w "Kole Fortuny!". Szczęście, czy magia liczb?

- Jaka tam wiedza, ja miałam po prostu szczęście. Są 24 koperty. Tylko w jednej z nich jest 100 tysięcy. No i ja tą kopertę wylosowałam. Łatwo policzyć jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosuje się tą kopertę z taka kwotą. W Kole Fortuny trzeba mieć szczęście i trochę sprytu - mówi nam pani Katarzyna Frankowicz-Mucha (52 l.). Kibicowali jej chyba wszyscy widzowie "Koła fortuny". Sympatyczna, dowcipna i pełna energii - taka była podczas tego odcinka.

Katarzyna z Biblioteki Głównej UMK w Toruniu wygrała w "Kole Fortuny"

Pani Katarzyna mieszka w Zakrzewku pod Toruniem. Jest szczęśliwą żoną i matką dwóch synów. Można powiedzieć, że w bibliotece pracuje z dziennikarzami. To ona dba o to, aby każda gazeta wydana w Polsce znalazła się w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po godzinach pani Katarzyna chodzi na zajęcia fitness, połączone z tańcem i uczy się grać w brydża.

Mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego zawsze była fanem teleturnieju "Koło fortuny". Do programu zapisała się dwa lata temu. To jednak do niej zadzwoniła ekipa, tylko do jej siostry. Ta jednak nie mogła wystąpić w programie, więc zaproponowała Kasię. - Ja pierwszy raz wystąpiłam w teleturnieju - mówi - W tym teleturnieju jak nie masz szczęścia to nie wygrasz. Sama wiedza nie wystarczy. Bo przecież możesz mieć wiedzę a jak zakręcisz kołem to może wypaść ci bankrut. To pole powinno być zakazane - opowiada z uśmiechem.

Gdy Pani Katarzyna dotarła do finału show prowadzonego przez Izabellę Krzan i Norbiego, wybrała następujące literki: "W", "Z", "K" i "A". Nie miała problemu z odgadnięciem hasła, które brzmiało: "nie lada wyzwanie".

Rozbiła bank w "Kole Fortuny". Szczęście, czy magia liczb?

Pani Katarzyna twierdzi, że miała szczęście. Nasi dziennikarze zastanawiają się, czy istnieje magia liczb? Nasza rozmówczyni akurat wzięła udział w odcinku numer 1473 "Koła fortuny". Każdy mieszkaniec Torunia wie, ze 19 lutego, 550 lat temu, w tym pięknym mieście urodził się największy polski astronom.

Pani Katarzyna pracuje w bibliotece uniwersyteckiej jego imienia. Nasi dziennikarze nie wiedzą, czy akurat w przypadku pani Katarzyny nie zadziałała magia liczby 1473. Budynek biblioteki, w którym pracuje kobieta został oddany do użytku z okazji 500. urodzin wielkiego torunianina. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy! Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami. Zobaczcie, jak cieszy się triumfatorka!

