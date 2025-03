"The Traitors. Zdrajcy 2": Kolejne KŁAMSTWA wychodzą na jaw! Wyzwiska i krzyki "BRAWO ZDRAJCY"

"Love never lies 3". Sensacyjny zwrot akcji! Kamery zgasły i już wiadomo, kto nie dał rady. Co z Kasią i Pawłem?

"The Traitors. Zdrajcy 2": 3. odcinek

W poprzednim odcinku "The Traitors. Zdrajcy" grupa, za namową Marcina i Izabeli (pary nauczycieli) wyeliminowała Adama, który ich zdaniem psuł atmosferę. Dziwny powód, żeby pozbyć się lojalnego, zamiast szukać zdrajcy, ale cóż - ich wybór. Jak widać - emocje w programie wzięły górę - i to nie pierwszy i nie ostatni raz. W trzecim odcinku dosłownie będą się gotować!

Na początku odcinka słyszymy Kasię "PIT", która komentuje najgłośniejszy do tej pory wątek programu - fakt, że ona i jej syn - Mateusz są w show razem i nikt o tym nie wie. Tymczasem Kaja zaczyna podejrzewać Mateusza o bycie zdrajcą... A Kasia odpowiada, że ma "inne zdanie". Wysypie się przed grupą?

- Ukrywanie relacji z bliską osobą jest dodatkowym wysiłkiem. Utrudnia to żeby pracować nad tym kto jest zdrajcą, a kto lojalnym. Mam przeczucie, że Mateusz jest lojalny. Absolutnie. Ja, jako matka, powinnam czuć, że dziecko kłamie. A ja tego nie czuję. Więc jeżeli jest tym zdrajcą, no to brawo

- powiedziała Kasia za kulisami. My, jako widzowie, wiemy że matczyny instynkt jej nie zawodzi. Pytanie, czy dobrą strategią jest bronienie syna przed grupą? To może wydać się podejrzane.

- Myślę, że jakby był zdrajcą, to by się inaczej zachowywał. Byłby bardziej niespokojny. On jest sobą, ja go znam

- dodała Kasia "PIT" na "offie".

Grupa w roli zdrajców rozważa Mateusza, ale też Izabelę - nie wszyscy wierzą, że jej łzy podczas narady przy stole były szczere.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Izabela i Kasia "FIT" o Kai: GÓWNIARSTWO

Ciekawa sytuacja w "The Traitors. Zdrajcy" zawiązała się między nauczycielką - Izaeblą Molendą i Kasią "FIT" Marczak. Obie twierdzą, że Kaja nie lubi Izy, bo... ta odwraca od niej uwagę. Uważają, że Kaja - przypomnijmy: miss, modelka, aktorka - jest zazdrosna o inne kobiety. "Gówniarstwo" - skomentowały zgodnie. Niezbyt miło... Dalej było tylko lepiej.

- Mamy wrażenie, że ona przyszła tu ewidentnie żeby się pokazać. Kobiety, według niej, być może troszeczkę ją przyćmiewają

- powiedziała Izabela w kuluarach, mówiąc kobiety - miała na myśli siebie i Kasię "Fit", z którą się zaprzyjaźniła.

- Ona nie jest tą osobą, która jest na świeczniku, co bardzo jej nie pasuje

- dodała. Zdrajcy w nocy pozbyli się Martyny, która jako jedyna nie pojawiła się na śniadaniu. To z kolei skierowało podejrzenia na Kubę, uważając, że wyrzucił swoją "koleżankę" żeby odwrócić od siebie uwagę.

Gdy Malwina Wędzikowska zapytała Kasię "Żabkę" Rycerską (wróżkę, która ukrywa, że zawodowo zajmuje się tarotem) co by powiedziała Martynie, ta odparła: "cieszę się, że cię nie ma". Ona też może tą zagrywką znaleźć się na celowniku.

Kasia i Mateusz współpracują w "The Traitors. Zdrajcy 2"

"Gdyby jedno z nas było zdrajcą i trzeba by było zabić tego drugiego, to byśmy to zrobili"

- zapewnia Kasia "PIT". Prawda jest jednak taka, że ona i jej syn, Mateusz, współpracują w grze. Po śniadaniu Mateusz podszedł do Kasi i powiedział, że dużo osób ją podejrzewa, więc powinna przestać chodzić po pokojach i więcej rozmawiać o grze.

"The Traitors. Zdrajcy 2": 3. odcinek. Zadanie ze sztyletem

W 3. odcinku pojawiło się zadanie, do którego Malwina Wędzikowska, prowadząca, dorzuciła kolejną "zmienną". Uczestnicy mogli znaleźć sztylet, dzięki czemu znalazca mógł uratować siebie lub kogoś. Osoba, która ma sztylet, może oddać drugi głos podczas najbliższego polowania na zdrajców.

Na zadanie uczestnicy mięli 20 minut i do wygrania było 20 tysięcy złotych. Ganiali się po lesie, ale pojawił się też w tym chaosie ciekawy wątek. Marcin powiedział, że zna "wielką tajemnicę Arka".

"The Traitors. Zdrajcy 2": 3. odcinek. Obrady przy okrągłym stole

Grupa faktycznie zaczęła wskazywać na Kasię "PIT" - bo chodzi "po pokojach", patrzy gdzie kto jest i wychodzi, mało mówi.

W obronę wzięła ją... Izabela i Mateusz, który zrobił się cały czerwony, gdy bronił mamę. Uznał, że argumenty są zbyt mało konkretne. Za Izą poszedł Marcin i cała ich "ekipa". Z kolei Kaja zwróciła uwagę, że doszło do "nielegalnych" namawianek na wspólne głosowanie.

Dawid próbował oddać głos na... samego siebie. Malwina kazała mu zmienić ten głos, słowami "to n ie jest Japonia i nie robisz sepuku". Zmienił głos na Natalię. Marcin skomentował że to zachowanie "szczeniackie i pokazujące małą dojrzałość". Można zauważyć ciekawy trend - starsi uczestnicy, czyli ekipa Izy i Marcina, zwłaszcza zawodowi nauczyciele (sic!) wyzywają młodych ludzi od gówniarzy i szczeniaków.

"The Traitors. Zdrajcy 2": 3. odcinek: Tajny sojusz, krzyki i wielkie emocje

Kasia "PIT" i Kuba w głosowaniu szli łeb w łeb. Ostateczna decyzja należała do Klaudii, która wyeliminowała Kasię "PIT". Przed wyjściem wyjawiła, że nie jest zwykłą księgową, a dyrektorką w dużej korporacji. Ale była lojalna i to nie było kłamstwo. To wywołało emocjonalną reakcję Izy i Kuby, zaczęli krzyczeć "BRAWO ZDRAJCY". Arek powiedział podniesionym głosem, że od teraz ma na oku Jarka i Kaję, którzy głosowali na Kasię. Patrycja (zdrajca) powiedziała, że miał w sobie dużo agresji, ale dzięki temu zwrócił na siebie uwagę.

Okazało się, że Gosia (zdrajca), Kasia "FIT", Arek, Izabela i Marcin zawiązali sojusz i mięli głosować razem. Marcin miał dawać znaki oczami, żeby głosowali na Kasię, a sam w ostatniej chwili zmienił zdanie i zagłosował na Kubę.

Tym samym odpadło już 5 osób, które były lojalne i zero zdrajców.

Po naradzie okazało się, że grupa Marcina - w której jest Gosia - celuje w Patrycję, która razem z Gosią jest w grupie zdrajców. Z kolei grupa Jarosława - typuje Gosię (zdrajczyni) i Kasię "FIT" (lojalną). Co ciekawe, młodziutki Dawid pod koniec odcinka dobrze wytypował... aż troje zdrajców! Powiedział, że celuje w Gosię, Patrycję i 2 chłopaków - np. Tomasza. Czy zdrajcom uda się odwrócić od siebie uwagę grupy? Kogo wyeliminują kolejnej nocy? Dowiemy się w kolejnym odcinku "The Traitors. Zdrajcy 2". W tym - Malwina dała im sygnał, że nie mogą nikogo wyrzucić. Wskazali za to 4 osoby do "czarnej listy".

