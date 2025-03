"The Traitors. Zdrajcy 2": Wyszło na jaw kto jest synem Kasi! Była też pierwsza eliminacja...

"The Traitors. Zdrajcy 2": drugi odcinek

Już na początku drugiego odcinka "The Traitors. Zdrajcy" dowiadujemy się, że do Tomasza - prawnika, Grzegorza - kostiumografa i Małgorzaty - prywatnej detektyw jako czwarty zdrajca dołączyła Patrycja.

Patrycja wyznała, że będzie zdrajcą "znakomitym". Od razu wskazała też, że w gronie zdrajców nie zaskoczył jej widok Tomasza, więc chyba powinien się lepiej kryć ze swoją powinnością.

Zdrajcy wyeliminowali w nocy jednego z 22 uczestników i na śniadaniu nie pojawiła się piękna modelka Monika. Ostatni do sali wszedł Marcin, dyrektor szkoły, który od razu wzbudził wśród uczestników podejrzenia, że to on jest zdrajcą. Drugim typem uczestników jest Adam, bo miał konflikt z wyeliminowaną Moniką. On z kolei jest przekonany, że parą zdrajców jest Marcin i Izabela, nauczycielka i kolekcjonerka butów na obcasach. Niektórzy uczestnicy nazwali ich pieszczotliwie "dwugłowym potworem".

Malwina Wędzikowska zapowiedziała uczestnikom, że kolejne zadanie czeka ich... w ciemnościach.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kim jest Patrycja?

Patrycja Jankowska to 40-letnia pasjonatka filmów historycznych z Szydłowa. Jest prezeską zarządu lokalnej telewizji TV ASTA, gdzie pracuje również na wizji, więc kamera nie jest jej obca. Uważa się za liderkę, a do programu zgłosiła się - jak sama powiedziała - z okazji 40 urodzin i "kryzysu wieku średniego". Skończyła Politologię i Prawo Pracy.

Prywatnie jest też żoną Łukasza i mamą nastoletniej córki, kocha podróże i koncerty.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kto jest synem Kasi?

Od startu programu największe emocje wzbudza wątek matki i syna, którzy zgłosili się razem do programu i trzymają to w tajemnicy przed uczestnikami. Producenci "The Traitors. Zdrajcy" postanowili jednak zdradzić widzom, że synem Kasi "PIT", jak nazywają ją w programie, jest Mateusz - 37-letni programista.

Kasia ma też inne tajemnice. Grupie powiedziała, że jest księgową, ale zapomniała wspomnieć, że zajmuje kierownicze stanowisko w wielkiej korporacji.

"The Traitors. Zdrajcy 2": zadanie z grobami i tarcza

Malwina Wędzikowska poinformowała uczestników, że ich zadaniem jest rozkopywanie grobów. Mogą zdobyć w ten sposób 25 tysięcy, a jeśli nikt nie przywłaszczy sobie tarczy, to podwoi kwotę do 50 tysięcy.

Tarcza może jednak kogoś uratować od eliminacji. I tak też się stanie, ktoś jednak się skusił...

Mimo, że grupa się umówiła, że nie biorą tarczy, tarcza zniknęła. Podczas gry Dawid ją znalazł, wskazał gdzie jest i zostawił. Ktoś inny jednak zabrał tarczę i nie przyznał się. Konflikt między częścią ekipy - między innymi Marcina, Izabeli i Kasi "Żabki", a Adamem nasilił się. Swoją drogą - ciekawe, że Kasia jako zawodowa wróżka nie przewidziała, że przeszukując kieszenie Adama nic nie znajdzie.

"The Traitors. Zdrajcy 2": okrągły stół

W drugim odcinku drugiego sezonu "The Traitors. Zdrajcy" doszło do pierwszej narady przy okrągłym stole. I starcia "grupy Marcina" z "grupą Adama".

Adam zaczął od wskazania grupie Izabeli - uargumentował to tym, że zamiast omawiać strategię, woli gadać o zwierzątkach. Na pomoc jej ruszył niczym książę na białym koniu Marcin, który zwyzywał Adama od atencjuszy i powiedział, że mimo iż nie uważa go za zdrajce, to będzie na niego głosować. Cóż - można i tak, choć jaki w tym sens? Trudno stwierdzić.

Część grupy też skrytykowała zachowanie Kasi, czyli przeszukiwanie kieszeni pod pretekstem "przytulenia" się do Adama. Martyna powiedziała, że gdyby to ją Kasia przeszukiwała w ten sposób, to by jej "wypłaciła lepę na ryj". Kasia twardo przy stole udawała, że tylko chciała go objąć.

W ogniu konfrontacji Kaja wyznała, że to ona ma tarczę! Większość grupy była zszokowana. A Adam zachwycony, że wszyscy się co do niego mylili. Mimo to dostał 9 głosów.

Izabela i Adam dostali tyle samo głosów przeciwko sobie i doszło do dogrywki. Z obojga lojalnych - grupa wyrzuciła Adama.

