Ida Nowakowska przestrzega przed życiem na kocią łapę, bo "mężczyzna może odejść"

Ida Nowakowska pochodzi z artystycznej rodziny - jej mamą jest malarka Joanna Maria Żamojdo, a ojcem pisarz Marek Nowakowski. Prezenterka ma podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Kształciła się zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat mieszkała jej mama. Swoja zawodową karierę związała z telewizją, początkowo pracowała dla TVN, potem była jedną z najlepiej rozpoznawalnych gwiazd TVP.

Ida Nowakowska hołduje tradycyjnym wartościom rodzinnym

Prezenterka hołduje tradycyjnym rodzinnym wartościom, jest też zdeklarowaną katoliczką. W 2015 roku poślubiła Jacka Herndona, które poznała w czasie studiów w USA. Mają trzyletniego syna Maksymiliana Marka. Wcześniej gwiazda deklarowała, że chce mieć dużą rodzinę, mówiła nawet o siedmiorgu dzieci. Po urodzeniu dziecka zrewidowała te marzenia i przyznała, że na razie nie planuje kolejnych dzieci. Tancerka ma bardzo wyraziste poglądy w kwestii związków i małżeństwa. Uważa, że sformalizowanie związku jest bardzo potrzebne, szczególnie kobiecie. I nie należy z tym zbyt długo zwlekać... bo mężczyzna może odejść.

Ida Nowakowska ma receptę na trwały związek? Ślub najpóźniej po dwóch latach związku

- My nigdy o tym nie rozmawialiśmy. O ślubie również, do momentu, kiedy Jack mi się oświadczył. Ale Jack mi mówił, że pamięta, jak powiedziałam którejś koleżance, że nie powinno się być z chłopakiem w parze dłużej niż rok. I potem jak już jesteś narzeczeństwem, to też nie dłużej niż rok. Bo to też jest zawsze złe dla kobiety. Mężczyzna może odejść w każdej chwili, może mieć dziecko w każdej chwili, może założyć nową rodzinę. Niestety odpowiedzialność mężczyzn jest teraz zupełnie inaczej odbierana - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Zaznaczyła jednak, że rozumie, iż nie każdy ma taką potrzebę i nie można nikogo zmusić do podejmowania decyzji o małżeństwie.

Ida Nowakowska po zwolnieniu z „Pytania na śniadanie" nie jest bezrobotna: „Są propozycje, mam w czym wybierać"