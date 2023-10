Rafał Brzozowski postanowił działać. Apeluje o zgłaszanie sprawy do służb

Rafał Brzozowski codziennie przeżywa prawdziwy dramat! Miarka się jednak przebrała i gwiazdor TVP postanowił działać. Nagrał specjalny apel, który zamieścił w mediach społecznościowych. Mówi w nim o "oszustach" i "złodziejach", którzy próbują zbić kapitał na popularności artysty. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna. - Bardzo Was proszę, żebyście patrzyli, z kim piszecie. Nie wiem dlaczego, ale dziennie powstaje kilka - kilkanaście fałszywych profili ludzi, którzy się pode mnie podszywają. Mało tego, chcą od was pieniądze, wyłudzają od was pieniądze, prosząc o prywatne spotkanie. Jesli ktoś wpłaci pieniądze, to podobno ma sie umówić ze mną na prywatne spotkanie. Jest to oszustwo, jest to coś, co powinniście blokować i zgłaszać do służb odpowiedzialnych za to - zaznaczył Rafał Brzozowski, który już kiedyś ostrzegał przed oszustami.

Podszywają się pod Rafała Brzozowskiego. "To są złodzieje i oszuści"

Prezenter TVP i piosenkarz prosi też fanów o to, żeby nie donosili mu o kolejnych osobach podszywających się pod niego, bo takich wiadomości dostaje mnóstwo i zdaje sobie sprawę ze skali problemu. - Tak, podszywają się, wyłudzają pieniądze, chcą Was po prostu oszukać, są to złodzieje, których trzeba ścigać - podkreślił Rafał Brzozowski, który zapewnił też, że nigdy nie polecał żadnych portali zachęcających do inwestycji finansowych. - Ten portal, który zamieścił moje zdjecia, to są złodzieje i oszuści - stwierdził gwiazdor TVP, który do filmiku dołączył wpis. Powinni przeczytać go nie tylko fani Rafała Brzozowskiego.

W naszej galerii znajdują się zdjęcia Rafała Brzozowskiego z różnych lat

To już moje kolejne ostrzeżenie ❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Kochani,

➡️ nie mam żadnych prywatnych kont, z których do Was piszę, prosząc o kontakt i pieniądze

➡️ nie zapraszam na żadne prywatne spotkania w zamian za pieniądze, doładowania kart, bitcoiny i inną walutę

➡️ mój management nie prowadzi żadnych dodatkowych kont, nie organizuje akcji, na których oferuje nieformalne spotkania ze mną, rozmowy na videochatach, nie prosi o żadne pieniądze w zamian za kontakt ze mną

➡️ nie reklamuję żadnych platform, związanych z inwestycjami i rynkami finansowymi

➡️ nie byłem aresztowany, zakuty w kajdanki, zatrzymany przez policję - zdjęcia z moim wizerunkiem to fotomontaż, który służy oszustom do promowania portalu, związanego z wyłudzaniem pieniędzy

Nie dajcie się dłużej oszukiwać!

Moje jedyne prawdziwe konta to:Tiktok: @r_brzozowskiFacebook: Rafał BrzozowskiInstagram: @rafal_brzozowski_official

Wszystkie te konta są zweryfikowane, z niebieskim znacznikiem ❗️❗️❗️