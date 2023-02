To, co zrobili Brzozowskiemu, woła o pomstę do nieba. Nikt na to nie zasługuje, sprawa trafi do prokuratury

Rafał Brzozowski to gwiazda TVP. Piosenkarz pierwsze kroki w swojej karierze stawiał zresztą w programie tej stacji - "The Voice of Poland". Jego piosenka "Tak blisko" podbiła serca Polaków, a on sam powoli piął się na szczyt. Teraz Brzozowski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej, reprezentował także nasz kraj w konkursie Eurowizja. W mediach społecznościowych śledzą go tysiące osób, nic więc dziwnego, że spora część jego fanów przejęła się doniesieniami na temat oszustwa, którego padł ofiarą. Brzozowski opublikował na Instagranie nagranie, na którym w bardzo poważny sposób opowiedział o tym, co go spotkało. To woła o pomstę do nieba! Nikt nie zasługuje na coś takiego. Muzyk mówi wprost, że sprawa trafi do prokuratury.

Rafał Brzozowski zgłasza sprawę do prokuratury. Chodzi o poważne oszustwo

Rafał Brzozowski oświadczył, że w internecie powstały konta, w ramach których oszuści podszywają się pod jego osobę. Kradną zdjęcia, fałszują imię i nazwisko, a później wyłudzają pieniądze od fanów. Muzyk mówi STOP i zgłasza sprawę do prokuratury.

- To nie jestem ja. Jedyne konto to jest to zweryfikowane na Instagramie z takim niebieskim znacznikiem, na Facebooku i ewentualnie na TikToku. Nie ma żadnych innych prywatnych kont, nie ma takiej możliwości. Jeszcze raz was proszę, bo tłumaczyliśmy i mówiliśmy. To nie jest moje konto, to są oszuści - powiedział Rafał Brzozowski.

Wokalistka przestrzega, by fani pilnowali, z jakiego konta ktoś pisze do nich w rzekomo jego imieniu. Tym bardziej, że już kiedyś ktoś podszywał się pod Brzozowskiego i rozsyłał ludziom miłosne wyznania.

- Do tych cwaniaczków mam jedno przesłanie, szykujcie się, bo zgłaszam to wszystko do prokuratury i będziemy was ścigać, ponieważ kradniecie od ludzi pieniądze i nie tylko niszczycie mi reputację i tożsamość. Ale robicie coś bardzo, bardzo złego, bo to jest zwykłe złodziejstwo. Bądźcie czujni! - powiedział Brzozowski.

Pełne nagranie znajdziecie poniżej.

Zobacz również galerię zdjęć: Rafał Brzozowski. Warto mieć marzenia

Sonda Lubisz muzykę Rafała Brzozowskiego? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania