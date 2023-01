Rafał Brzozowski rozpoczął swoją muzyczną karierę w programie "The Voice of Poland". Jego hit "Tak blisko" nuciło swego czasu wiele osób, ale prawdziwą popularność wokaliście przyniosła szersza współpraca z Telewizją Polską, która wysłała go nawet na Eurowizję, by reprezentował w konkursie Polskę. Wysokiego miejsca nie zajął, ale ważne, że do końca był z siebie zadowolony. Prowadził "Koło Fortuny", teraz możemy go oglądać w "Jaka to melodia?". Brzozowski stał się też tematem dla tabloidów, kiedy rozstał się z Anną Tarnowską. Kobieta szybko znalazła nowego partnera, a on - przynajmniej oficjalnie - od tamtego czasu nie ma żadnej partnerki. Teraz Brzozowski postanowił wszystko zmienić i ujawnił całą prawdę. Szczegóły poniżej.

Brzozowski postanowił wszystko zmienić. Teraz ujawnia całą prawdę! To może być szok

Rafał Brzozowski udzielił wywiadu dla tygodnika "Dobry Tydzień", w którym wyznał, że "obecnie zamyka stary rozdział" w swoim życiu. Zamierza otworzyć się na coś nowego!

"Myślę, że już niebawem spotka mnie coś dobrego, również w kwestiach uczuciowych. I to jest to, czego muszę się trzymać", powiedział Rafał Brzozowski. Dodał też, że skupia się na przyjemnych dla niego aktywnościach. Wśród nich wylicza: kitsurfing, latanie samolotem, jogging, spacery po lesie czy treningi fizyczne.

Później Brzozowski postanowił ujawnić całą prawdę o swoim dotychczasowym podejściu do życia i relacji międzyludzkich. Okazuje się bowiem, że zdarzało się, że muzyk chciał zadowolić wszystkich dookoła, a zapominał o sobie samym. "A przecież nie da się zadowolić wszystkich", odkrył. To może być dla wielu osób szok, bo wydawało się, że artysta dba także o siebie samego. Brzozowski postanowił wszystko zmienić i nie popełniać błędów z przeszłości. W nowym związku, jak dodał, będzie postępował zupełnie inaczej. To dla niego ogromna zmiana.

"Potrafimy zająć się robieniem kariery, zarabianiem pieniędzy i wszystkim dookoła, a nie zauważamy, że psuje się to, co ważne pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. Łudzimy się, że jeszcze jesteśmy razem, że to jeszcze można poskładać i nagle okazuje się, że wszystko już stracone. Mimo to tkwimy w tej relacji i ani jedno ani drugie nie chce odejść. Takie sytuacje są wyniszczające"" wyznał Brzozowski w tygodniku "Dobry Tydzień".

Fani mają nadzieję, że tym razem życie miłosne ułoży się Rafałowi jak najlepiej.

