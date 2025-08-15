Kolekcja Ady Fijał właśnie trafiła do sprzedaży! Ceny zaskakują?

Ada Fijał to nie tylko aktorka, ale też influenserka i modowa ekspertka. Jej wybory modowe zawsze budzą emocje - wielu się podobają, są często zaczątkiem do dyskusji, a nawet krytyki - ale jedno jest pewne: nie da się obok nich przejść obojętnie! Choćby ostatnio, gdy na premierze "Vinci 2" pojawiła się w brązowym komplecie, narzuconym na... bikini. Burza w sieci trwała kilka dni!

Zobacz również: Premiera Vinci 2. Baar odziała firankę, Olejnik zaprezentowała dekolt, a Fijał wyskoczyła w kusym bikini i skórze

Ada Fijał to także twarz wielu modowych projektów i "kolorowy ptak" polskich czerwonych dywanów, nikogo więc nie powinno dziwić, że gwiazda takich formatów modowych jak "Shopping Queens", "Gwiazdy na dywaniku" czy "Stylowa odnowa" doczekała się autorskiej linii ubrań. A króluje w niej jej znak rozpoznawczy - róż. W skład kapsułowej kolekcji stworzonej z PG Poland wchodzą krawaty w 4 kolorach, koszule, dres, sukienka i - w przypadku Ady - obowiązkowy garnitur. A jak to wygląda cenowo? Sprawdziliśmy!

Zobacz również: Klaudia Halejcio ma dom za 9 milionów, a sprzedaje stare ciuchy i zabawki w sieci. Tak brakuje jej kasy?

Różowe ciuszki od Ady Fijał. Ile trzeba zapłacić?

- Chciałam, żeby można było je łączyć na różne sposoby, nie tylko z sobą, ale też z tym, co już mamy w szafie

- komentuje Ada Fijał i nie kryje ekscytacji.

- Spełniłam odkładane od dawna marzenie i mam nadzieję, że odrobina mojego szaleństwa wpadnie do Waszych szaf, zrobi małe zamieszanie w garderobach i poprawi Wam humor kolorem i energią

- dodała. Kolekcję wyróżniają nie tylko żywe kolory, ale i dobre jakościowo materiały - głównie bawełna i wiskoza. Wśród projektów Ady Fijał znajdziemy między innymi krawaty ze 100% wiskozy po 200 zł, uniwersalną sukienkę 100% wiskoza za 800 zł, koszulę również z wiskozy - za 650 zł. Garnitur za 1600 zł to najdroższe co trafiło do kolekcji. Pełną listę rzeczy i cennik znajdziecie w naszej galerii. Za drogo, czy w sam raz?

Ada Fijał ostro o dziecięcych influencerach. Szok, co wyjawiła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.