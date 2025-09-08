Agnieszka Kaczorowska ma problem z pieniędzmi. "Budżet się nie spina", musi harować

U Agnieszka Kaczorowskiej dzieje się! I prywatnie, i zawodowo. Aktorka rozwodzi się z mężem po roku od rozstania, a z nowym życiowym partnerem codziennie godzinami trenuje do "Tańca z Gwiazdami". Ma też pracę w "Klanie", a wszystkie te obowiązki godzi z prowadzeniem imprez. Ostatnio pojawiła się na gali kabaretowej, gdzie spełniła się w roli gospodyni, ale nie tylko. Wystąpiła w gagu, pokazując, że żadna praca artystyczna nie jest jej obca.

Kaczorowska haruje, bo "budżet się nie spina"

Teraz okazuje się, że wysoka aktywność zawodowa gwiazdy nie jest przypadkowa. Agnieszka Kaczorowska od miesięcy buduje dom dla siebie i dwóch córek, a ponieważ ceny rosną, koszt budowy jest coraz wyższy. Gwiazda nie ma wyjścia. Zakasała rękawy do ciężkiej pracy i robi, co może, aby problemy finansowe były jedynie przejściowe.

Budowa domu pochłania wszystkie zarobione pieniądze, a i tak nadal ich brakuje.

Budżet się nie spina. Mówię zupełnie szczerze, to wszystko tak bardzo dużo kosztuje i ja pracuję na bieżąco, pracuję dużo, żeby to wszystko ogarnąć - wyznała Kaczorowska w podcaście "Strip talk z gwiazdami".

Dom ma nie być ogromną willą, a przytulnym gniazdkiem dla Kaczorowskiej i jej córek - Gabrysi oraz Emilki.

To wystarczająco. Ja nie potrzebuję za dużo. Ja potrzebuję, żeby było ciepło, żeby było miło, żeby była miłość i żeby była cisza i spokój - mówiła tancerka.

Kaczorowska buduje dom. Kiedy przeprowadzka?

Agnieszka nie ukrywa: budowa domu to zadanie trudne i pochłaniające masę pieniędzy. Dlatego gwiazda robi, co może, aby jak najszybciej zakończyć ten projekt i móc się wprowadzić. Nie ma wysokich oczekiwań i planuje przeprowadzkę na czas po zakończeniu nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami".

Najwyżej będziemy z dziewczynami spały na materacach na początku, ale wierzę w to, że tuż po edycji będę mogła się tam przeprowadzić. (...) Zobaczymy, co się uda do tego etapu. Czy łazienki będą, parkiet, czy brudne prace będą zrobione – tłumaczyła.

Kaczorowska dodała, że dom będzie dla niej ostoją, miejscem relaksu, odpoczynku. Dlatego tancerka ani myśli budować w nim sali treningowej. Pracę zawodową woli wykonywać poza własnymi czterema ścianami.

To jest bardzo, myślę, zdrowe - stwierdziła.

