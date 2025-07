"Taniec z Gwiazdami" znów stawia na influencerów. Jak donosi Party, Mikołaj Bagiński ma pojawić się w najnowszej edycji tanecznego show Polsatu. Słoneczna stacja coraz śmielej stawia na młodszych widzów i w tym sezonie także sięga po gwiazdę internetu.

Kim jest Mikołaj Bagiński?

Mikołaj Bagiński to współtwórca popularnej grupy DRE$$CODE i influencer z ogromnymi zasięgami — 508 tys. obserwujących na Instagramie i ponad 764 tys. na TikToku. Mężczyzna urodził się w 2001 roku i ma 23 lata. Co więcej, rodzice nadali mu drugie imię - Dariusz. Mimo młodego wieku Mikołaj Bagiński jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą. Należy do niego kilka firm. W sieci zasłynął jako autor viralowej matchy o smaku banana i orzechów oraz właściciel panterkowej Tesli.

Nie jest tajemnicą, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" od dawna zabiegała o jego udział. Po sukcesie takich uczestniczek jak Julia Żugaj czy Maria Jeleniewska, które ściągnęły do show rzesze młodszej publiczności, Bagiński wydaje się być kolejnym strzałem w dziesiątkę.

Wiemy, że dzięki niemu program znów trafi do młodych widzów, jak w przypadku Marii Jeleniewskiej. Czekamy z niecierpliwością!

- zdradziła osoba z produkcji w rozmowie z serwisem Party.

Bagiński flirtował z "Tańcem z Gwiazdami" od dawna

Dla obserwatorów Bagiego jego udział w "Tańcu z Gwiazdami" nie jest dużym zaskoczeniem. Influencer od miesięcy podgrzewał atmosferę wokół swojego ewentualnego występu. Szczególnie głośno zrobiło się po nagraniu, które stworzył wspólnie z Wojciechem Kuciną, tancerzem znanym z ostatniej edycji show, gdzie tworzył parę z Olą Filipek, a wcześniej z Julią Żugaj dotarł do finału programu. Internauci szybko zaczęli spekulować, że to nie przypadek.

Moim zdaniem facet ma talent, więc powiem tak: @tanieczgwiazdami - nie macie psychy zaprosić go do programu i stworzyć z nas pary

- pisał zadziornie Wojtek Kucina na Instagramie.

Bagiński, choć sam nie ma profesjonalnego przygotowania tanecznego, nie boi się sceny. Internet zna go nie tylko z mody i humoru, ale także z luźnych, tanecznych występów w social mediach. W dodatku ma już na koncie spotkania z gwiazdami, m.in. Anną i Robertem Lewandowskimi, z którymi miał okazję potańczyć.

Czy Bagiński sięgnie po Kryształową Kulę?

Po sukcesie influencerek w poprzednich sezonach, trudno się dziwić, że Polsat chce kontynuować ten trend. Mikołaj Bagiński ma wszystko, co potrzebne, by nie tylko dobrze się zaprezentować na parkiecie, ale też rozgrzać widzów do czerwoności.

Producentom zależało na udziale Mikołaja Bagińskiego w "Tańcu z Gwiazdami" - jego fani są niezwykle konsekwentni i tego nie dało się nie zauważyć

- podaje Party.

Nowy sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zapowiada się bardzo interesująco!

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke wygrali "Taniec z gwiazdami"! Oto pełne wyniki finału 16. edycji