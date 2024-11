Julia Żugaj i Wojtek Kucina przyłapani! Ręka poniżej pleców i przytulanki. Mocne zdjęcia paparazzi

Julia Żugaj i Wojtek Kucina dotarli razem aż do finału 15. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Wiele osób wróżyło im wygraną, nie tylko ze względu na niewątpliwe umiejętności taneczne, lecz także z uwagi na niezwykłą popularność w sieci, jaką cieszy się 24-letnia celebrytka. Żugajki, czyli armia fanek Żugaj, na pewno głosowały na swoją ulubienicę - a przynajmniej prosiły rodziców, by wysyłali na nią SMS-y. To jednak nie wystarczyło, a gwiazda nie wygrała "Tańca z Gwiazdami", zajmując za to wysokie, drugie miejsce. Po kryształową kulę sięgnęła ostatecznie równie młoda i utalentowana Vanessa Aleksander. W międzyczasie, oprócz oceniania postępów tanecznych w programie, media hucznie rozpisywały się także na temat relacji, jaka łączy Julię Żugaj i Wojtka Kucinę. Para dementowała już niegdyś domysły, mówiąc że nie łączy ich nic więcej niż przyjaźń, ale plotki na temat ich rzekomego romansu nie ucichły. Wręcz przeciwnie, wzmogły się tuż po tym, jak Julia Żugaj ogłosiła nagłe rozstanie ze swoim narzeczonym, którym był Maciej Ejsmont, znany w internecie jako Sheo. Mężczyzna do końca kibicował byłej wybrance serca, a ona starała się skupić na udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Najnowsze zdjęcia, już po finale show, na nowo rozgrzewają emocje fanów młodej influencerki. Szczegóły poniżej.

Czytaj więcej: Niepokojące wieści o Julii Żugaj. Przegrana w "Tańcu z Gwiazdami" to tylko początek. "Nieludzkie"

Julia Żugaj i Wojtek Kucina przyłapani przez paparazzi. Zdjęcia z ukrycia dolewają oliwy do ognia

Julia Żugaj i Wojtek Kucina, już po finale "Tańca z Gwiazdami", nadal nie szczędzili sobie czułości. Wygląda więc na to, że ich zażyła relacja być może nie powstała wyłącznie na potrzeby udziału w programie. Paparazzi zrobiło im zdjęcia z ukrycia, na których widać wzajemnie ściskanie i przytulanki. W pewnym momencie zdaje się, że Julia Żugaj wskoczyła Wojtkowi na plecy. Nie wiadomo, czy później z nich spadła, czy robiła coś innego, ale nagle w okienku widać tylko jej nogę uniesioną ku górze. Jak nietrudno się domyślić, najnowsze zdjęcia zza kulis sprawiły, że w mediach społecznościowych znowu rozgrzeje dyskusja na temat relacji Julii Żugaj i Wojtka Kuciny. Czy rzeczywiście jest coś więcej między tymi dwoje, czy może to tylko spekulacje i dopowiadanie sobie teorii spiskowych przez fanów? Nie wiadomo, czas pokaże. Być może sami zainteresowani będą chcieli wkrótce odnieść się do tego wszystkiego. W "Super Expressie" będziemy trzymać rękę na pulsie.

Zobacz galerię zdjęć: Julia Żugaj i Wojtek Kucina przyłapani. Ręka poniżej pleców i przytulanki

Sonda Czy Julia Żugaj powinna wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Tak, zasłużyła na wygraną Nie, Vanessa była od niej lepsza Szanse były wyrównane, trudno powiedzieć Nie mam zdania