Niepokojące wieści o Julii Żugaj. Przegrana w "Tańcu z Gwiazdami" to tylko początek. "Nieludzkie"

Julia Żugaj była jedną z tych uczestniczek, które miały przyciągnąć do programu "Taniec z Gwiazdami" młodszą widownię. To udało się wręcz z nadwyżką, bo niektórzy narzekali nawet na zbyt duże zaangażowanie "Żugajek", czyli małych fanek internetowej celebrytki. Ale Julia cieszyła się ze wsparcia, jakie otrzymała, tym bardziej, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" był spełnieniem jej dziecięcych marzeń. Od początku radziła sobie świetnie: uzyskiwała wysokie noty, widzowie i jurorzy byli jej przychylni, a przynajmniej tak mogło się wydawać. Nie stała się "gwiazdką, która nie potrafi tańczyć, a przechodzi dalej ze względu na popularność". Julia Żugaj, jak zgodnie wszyscy przyznawali, zasłużenie trafiła do finału "Tańca z Gwiazdami". Koncentracji nie straciła nawet mimo rozstania z narzeczonym, do którego doszło podczas nagrywania odcinków. 24-latce zamarzyła się wygrana, więc ostateczny werdykt, zgodnie z którym kryształowa kula powędrowała do Vanessy Aleksander, nie był dla niej łatwy do przełknięcia. Przegrana w "TzG" była jednak tylko początkiem. Szczegóły poniżej.

Fala hejtu w stronę Julii Żugaj. "Sprawiedliwość wygrała", "życie stało się lepsze"

Porażka Julii Żugaj dla wielu internautów stała się przyczynkiem do wymierzenia w jej stronę hejtu. W mediach społecznościowych po ogłoszeniu werdyktu w finale "Tańca z Gwiazdami", pojawiły się setki komentarzy wyśmiewających i krytykujących internetową gwiazdę. Niektóre nie nadają się nawet do zacytowania.

- Sprawiedliwość wygrała. (...) Jeszcze niedawno moje życie było pełne zmartwień i problemów, ale Julia Żugaj przegrała finał "Tańca z Gwiazdami" i życie od razu stało się lepsze - czytamy w sieci. - Łysy juror sigma, jest moc - wtórowali, nawiązując do tego, że Julia Żugaj nie od każdego dostała "dziesiątkę" po swoim tańcu.

Wpisy uderzające w dziewczynę mają po kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset tysięcy zasięgu. Ludzie twierdzą, że Żugaj "wymuszała głosy na nieletnich fankach", że "wcale nie tańczy tak dobrze" i "słusznie przegrała". Równie sporo jest wpisów wulgarnych, po prostu wyzywających 24-latkę. Fanki Julii biorą ją w obronę. - Nieludzkie zachowanie, to było jej marzenie. (...) Ona po prostu cieszyła się, że tam jest - czytamy. Cóż, ta sytuacja na pewno dla Julii Żugaj nie jest prosta, a komentarze w mediach społecznościowych tylko dolewają oliwy do ognia.

Sama Julia Żugaj na Instagramie napisała, że wygrała dużo więcej niż się spodziewała w tym programie. - Wracam do domu spełniona i szczęśliwa. Dobranoc, kocham Was najmocniej - napisała na kanale "Żugajki" do swoich fanów.

